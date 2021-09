TCL bringt 2021 Premium Mini-LED-Fernseher mit unübertroffener 8K-Leistung auf den Markt

PARIS, Sept. 9, 2021 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, kündigte heute auf einer Einführungsveranstaltung unter dem Motto „Transcend Vision" seine neuesten Mini-LED-Fernseher der X-Serie, den X92 Series Pro OD Zero Mini LED 8K TV und den X92 Series Mini LED 8K TV, an.

Außerdem wird der 2021-2022 EISA Premium LCD TV Award Gewinner TCL Mini LED 4K TV 65C825 vorgestellt.