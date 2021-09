Supermicro erweitert sein Portfolio an leistungsstarken Einzelprozessor-Systemen

Server auf Basis der neuen Intel Xeon E-2300 Prozessoren und Server mit Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3. Generation bieten kostenoptimiertes Computing der Enterprise-Klasse für eine breite Palette von Workloads

SAN JOSE, Kalifornien, 8. September 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenscomputern, Speicher- und Netzwerklösungen sowie grüner Computertechnologie, kündigt ein erweitertes Portfolio von Einzelprozessorsystemen an, die auf den neuen Intel Xeon E-2300 und Intel Xeon Scalable der 3. Generation basieren. Diese neuen Systeme unterstützen eine breite Palette von Anwendungen in wachsenden vertikalen Märkten. So können Kunden genau die Konfiguration optimieren, die sie für ihre Anwendungen benötigen - von Einstiegsservern für den intelligenten Rand bis hin zu Systemen der Rechenzentrumsklasse.