AI/ML’s Health Gauge arbeitet mit der Trinity Western University („TWU“) zusammen, um den Einsatz der HG-Lösung für Leistungssportprogramme zu validieren

9. September 2021. AI/ML INNOVATIONS INC. („AIML“ oder das „Unternehmen“) (CSE - AIML; OTCQB - AIMLF; FWB - 42FB), ein Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Technologien für Künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen verschrieben hat, die dringenden gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden, freut sich bekannt zu geben, dass seine mehrheitliche Tochtergesellschaft Health Gauge („HG“) ein 12-monatiges Pilotprojekt und eine Zusammenarbeit mit der Trinity Western University („TWU“) eingegangen ist. Die Leitung dieser Zusammenarbeit übernimmt Dr. Anita Cote, eine kardiovaskuläre Physiologin, die einen Canada Research Chair in Cardiovascular Adaptation to Exercise [Anm.: Kardiovaskuläre Anpassung an körperliche Anstrengung] an der TWU innehat.