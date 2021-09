Aduro Clean Technologies gibt Vortrag auf der bevorstehenden Oil Sands Conference and Trade Show

Sarnia, ON, 9. September 2021 - Aduro Clean Technologies Inc. (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50) (das „Unternehmen“ oder „Aduro Clean Technologies“), ein Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien zur chemischen Verwertung von Kunststoffen und zur Umwandlung schwerer Rohöle und erneuerbarer Öle in Ressourcen der neuen Ära und hochwertige Kraftstoffe, wird am 15. September um 13:45 Uhr auf der Oil Sands Conference and Trade Show in Fort McMurray, Alberta, seinen neuartigen Ansatz zur Aufwertung von Bitumen und Schweröl vorstellen. Das Unternehmen wird auch am Stand 3323 in der Messehalle C ausstellen.

CEO Ofer Vicus wird die Präsentation mit dem Titel „Hydrochemolytic Processing at Low Temperatures: A New Way of Processing Bitumen and Heavy Oils“ geben, in der die ökologischen, betrieblichen und finanziellen Vorteile der HydrochemolyticTM-Verarbeitung für die Aufwertung und Umwandlung von Asphalten in kleinere Moleküle in Raffinerien erläutert werden. Aduro Clean Technologies will seine revolutionäre Technologie in Zusammenarbeit mit ausgewählten Branchenführern einsetzen, um kommerzielle Projekte zur Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in höherwertiges, leichteres Rohöl zu initiieren.

Die einmal im Jahr stattfindende Oil Sands Trade Show & Conference ist die führende branchenspezifische Veranstaltung, die alle Aspekte der Ölsandindustrie und der Lieferkette an einem Ort vereint. Der Schwerpunkt der Veranstaltung 2021 liegt auf der Vorstellung der neuesten Innovationen in den Bereichen Technologien, Wartung, Stillstände/Turnarounds, Bergbau, Gesundheit und Sicherheit und Cleantech-Strategien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.oilsandstradeshow.com.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet – ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Mit finanzieller Unterstützung von Bioindustrial Innovation Canada hat das Unternehmen ein Vor-Pilotprojekt eines Reaktorsystems zur Aufwertung von Schweröl in leichteres Öl entwickelt. Weitere Informationen über Aduro Clean Technologies finden Sie auf der Website des Unternehmens unter adurocleantech.com.