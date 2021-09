Manganese X Energy Corp. aktualisiert Mineralressourcenschätzung für das Manganprojekt Battery Hill und veröffentlicht NI 43-101-konformen technischen Bericht auf SEDAR

Montréal, Québec, Kanada, 9. September 2021, Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC:QB MNXXF)(„Manganese X“, „MN“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Mercator Geological Services Limited („Mercator“) am 20. August 2021 eine vollständige Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das Manganprojekt Battery Hill (das „Projekt“) auf www.sedar.com veröffentlicht hat. Dieser detaillierte, 133-seitige technische Bericht fasst alle Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet zusammen, einschließlich historischer und jüngster Diamantbohrungen durch Manganese X, die die Grundlage der MRE bilden, und gibt Empfehlungen für weitere Explorations- und Erschließungsarbeiten auf dem Projekt.

Manganese X beauftragte Mercator mit der Erstellung der MRE für das Projekt in New Brunswick (Kanada), um die Ressource gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -Reserven und gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) zu dokumentieren. Der Zweck dieses technischen Berichts ist die Bereitstellung technischer Informationen in Unterstützung der ersten MRE des Unternehmens für das Projekt Battery Hill.

Das Projekt Battery Hill umfasst die Mineralkonzession 5816, die aus 55 Mineral-Claim-Einheiten (1.228 Hektar) in der Nähe von Woodstock, New Brunswick, und der Mineralkonzessionen 5745 besteht, die aus 8 Mineral-Claim-Einheiten (179 Hektar) 10 km südwestlicher Richtung besteht. Beide Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Manganese X.

Perry Mackinnon, VP of Exploration, kommentiert: „Die Fertigstellung des technischen Berichts und der Mineralressourcenschätzung für unser Konzessionsgebiet Battery Hill, die eine bedeutende Mineralressource bestätigen, ist ein wichtiger Schritt bei der Erschließung dieser Lagerstätte und stärkt unser Vertrauen in dieses Projekt sehr. Die MRE wird eine wichtige Komponente unserer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, „PEA“) sein und wir freuen uns auf den Abschluss dieses nächsten wichtigen Schritts.“

Im Rahmen des technischen Berichts empfiehlt Mercator die Erstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie für das Projekt Battery Hill nach Erhalt einer positiven wirtschaftlichen Bewertung aus der derzeit laufenden PEA.

Highlights:

- Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Battery Hill umfasst 34,86 Millionen Tonnen nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,42 % Mn sowie weitere 25,91 Millionen Tonnen vermutete Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,66 % Mn unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 2,5 % Mn, der die gesamten Betriebskosten widerspiegelt und „vernünftige Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung“ bietet.