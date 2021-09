09.09.2021 – Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) steht möglicherweise vor einer Neubewertung. Nach den dramatischen Ereignissen am Montag kam gestern weisser Rauch aus Amsterdam: Die am Freitag auf heute 13:30 Uhr verschobene Gläubigerversammlung in Amsterdam scheint reibungslos verlaufen zu sein. Bereits um 16:40 Uhr meldete Steinhoff per Ad-hoc den Ausgang der Gläubigerversammlung: Von den 15 Gläubigervertretern stimmten nach eienr wohl relativ kurzen Diskussion alle für den vorliegenden Vergleichsvorschlag des Steinhoff Konzerns:

„Following these discussions, the members of the Committee of Representation were asked to cast their votes on the Composition Plan. The supervisory judges confirmed that there was a positive decision supporting the Composition Plan with all fifteen members voting in favour.“

Jetzt fehlt „nur noch“ die fromale Bestätigung des eindeutigen Abstimmungsergebnisses durch das niederländische District Gericht. Für den 16.06.2021 um 10:00 Uhr ist diese Entscheidung angesetzt. Aber wie gesagt: Die Entscheidung ist gefallen, das Gläubigerschutzabkommen in den Niederlanden ist mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv ausgegangen.

Jetzt kommt Heute um 11:00 Uhr die letzte Gläubigergruppe in Südafrika zur Abstimmung – nach zweimal JA seit Weises Aussagen am Montag relativ sicher…

Zur Erinnerung: Am Montag überschlugen sich die Ereignisse:

08:00 Uhr, 06.09.2021, Steinhoff meldet einstweilige Anordnung des Western Cape High Court eine der drei für heute angesetzten Abstimmungen zu verschieben – auf Antrag Steinhoffs

Eigentlich sollten „Nägel mit Köpfen“ in Südafrika gemacht werden: Entschieden werden solllte über die Forderungen gegen die „Vorgängergesellschaft“ der niederländischen Holding. Die Steinhoff Ltd. war seinerzeit an der Börse Johannesburg börsennotiert und deren Aktionäre „tauschten“ ihre Aktien vollständig in Aktien der neugegründeten niederländischen Holding, die am Frankfurter Aktienmarkt gelistet worden war.