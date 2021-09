Implenia unterzeichnet Verkauf des Teilbetriebs Hochbau in Österreich an die ZECH Bau Austria GmbH

Glattpark (Opfikon), 9. September 2021 - Implenia beabsichtigt, das Hochbau-Geschäft in Österreich mit diversen Projekten und 54 Mitarbeitenden an die ZECH Bau Austria GmbH, eine Gesellschaft der Zech Group, zu veräussern. Die entsprechende Vereinbarung wurde am Dienstag durch Vertreter beider Unternehmen unterzeichnet (Signing). Die operative Verantwortung für den bisherigen Teilbetrieb Hochbau von Implenia in Österreich geht voraussichtlich per 31. Oktober 2021 (Closing) an die ZECH Bau Austria GmbH über. Einzelne Projekte, die sich bereits in der Ausführungsphase befinden, werden in der Verantwortung von Implenia durch die bestehenden Projektteams fertiggestellt. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.



Die Zech Group macht mit diesem Engagement einen wichtigen Schritt im Ausbau ihrer Aktivitäten im Markt Österreich. Dazu Jens Vollmar, Head Division Buildings von Implenia: «Wir freuen uns, mit Zech Group einen strategisch passenden Eigentümer für unsere Hochbau-Aktivitäten gefunden zu haben, der gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden in Österreich eine nachhaltige Wachstumsstrategie umsetzen wird.»



Implenia veräussert die Hochbau-Aktivitäten in Österreich an die neue Eigentümerschaft, um sich entsprechend der Strategie weiter auf das definierte Kernportfolio zu fokussieren. Die Gruppe konzentriert sich auf integrierte Bau- und Immobiliendienstleistungen in der Schweiz und in Deutschland sowie Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturprojekte in weiteren Märkten.