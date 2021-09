Vorausschauende Nachfolgeregelung an der Spitze von Emmi

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Luzern, 9. September 2021 - Die Emmi Gruppe leitet mit einem Doppelwechsel an der Spitze von Verwaltungsrat und Konzernleitung frühzeitig die Nachfolgeregelung ein. Nach heute 15 Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats von Emmi - davon 12 Jahren als dessen Präsident - tritt Konrad Graber an der Emmi Generalversammlung im April 2023 nicht mehr zur Wiederwahl an. Als Nachfolger nominiert der Verwaltungsrat Urs Riedener, der das Unternehmen seit 2008 als CEO erfolgreich führt und sein Amt per Ende 2022 abgibt.