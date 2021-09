Magnora Lifts Ownership in Helios to 40% Autor: PLX AI | 09.09.2021, 07:01 | 23 | 0 | 0 09.09.2021, 07:01 | (PLX AI) – Magnora increases its ownership in Helios to 40 percent from 25%.Helios currently holds a portfolio of 1GW solar PV development projects in the Nordics and reached this milestone capacity six months ahead of plan (PLX AI) – Magnora increases its ownership in Helios to 40 percent from 25%.Helios currently holds a portfolio of 1GW solar PV development projects in the Nordics and reached this milestone capacity six months ahead of plan (PLX AI) – Magnora increases its ownership in Helios to 40 percent from 25%.

Helios currently holds a portfolio of 1GW solar PV development projects in the Nordics and reached this milestone capacity six months ahead of plan



