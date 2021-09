Bitcoin, Tesla, DAX – so geht Trading

Der September verspricht große Spannung an den Märkten. Wir hatten schon in der vergangenen Woche im Interview mit dem Handelsblatt auf das Risiko Bundestagswahl hingewiesen. Aber auch China nimmt in unserem Börsendienst im Research derzeit einen großen Stellenwert ein. Unter der Oberfläche zeigt beispielsweise der Kreditimpuls seit einiger Zeit eine Verlangsamung der konjunkturellen Entwicklung. Ganz praktisch drückt sich das in dieser Woche in den Auto-Absatzahlen aus, die zum Vorjahr um 14,7 Prozent gefallen sind. Das kann dem DAX als zyklischen Index mit hohem China-Export überhaupt nicht gefallen. Daher muss man mittelfristig Kursrückschläge einkalkulieren. Wir haben unsere Leser mit der Depotversicherung vorbereitet und in den Depots Absicherung eingezogen. Kurzfristig kann man natürlich immer mal einen Trade wagen. So z.B am Mittwoch um 10.15 Uhr ein DAX-Long-Trade im Turbo-Depot, der direkt aufging. Ihr findet die Mail unten. Der Trade ist natürlich abgehakt. Am Donnerstag könnte sich die Korrektur fortsetzen. Wir warten auf eine Einstiegsgelegenheit.

Unsere Mail vom 10.15 Uhr:

Liebe Abonnenten,

wir nutzen die Schwäche beim DAX für einen ersten Comeback-Abholer-Trade im Turbo-Depot:

DAX-Bull

WKN JJ2Z6N

Kauf-Limit 22 Euro

Take-Profit 23,05 Euro