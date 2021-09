Marinomed Biotech AG veröffentlicht klinische Daten zur Wirksamkeit von Carragelose-Pastillen gegen Atemwegsviren einschließlich SARS-CoV-2 im International Journal of General Medicine

Peer-Review-Publikation klinischer Daten, die unterstützen, dass Carragelose-Pastillen Infektionen und Übertragung von Viren, einschließlich SARS-CoV-2, reduzieren könnten

Speichel kann nach Einnahme von nur einer Carragelose-Pastille hochinfektiöse Atemwegsvieren inaktivieren

Studie wurde im Rahmen einer Kooperation mit der Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt

Die Veröffentlichung reiht sich in die zunehmende Zahl von Studien ein, die den Einsatz von Carragelose gegen SARS-CoV-2 nahelegen

Carragelose-basierte Produkte zur Vorbeugung und Therapie von Virusinfektionen der Atemwege sind in mehr als 40 Ländern rezeptfrei erhältlich

Korneuburg, Österreich, 09. September 2021 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI), ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit global vermarkteten Therapeutika aus ihren innovativen proprietären Technologieplattformen, gab heute bekannt, dass positive klinische Daten zur antiviralen Wirksamkeit von Carragelose-haltigen Pastillen in dem Peer-Review-Journal International Journal of General Medicine veröffentlicht wurde. Die freizugängliche Publikation kann über die Website des Journals abgerufen werden: https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=68558. Die Studie wurde in Kooperation mit Prof. Dr. Ulrich Schubert, Professur für Klinische Virologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, und seinem Team durchgeführt und liefert einen weiteren Beleg dafür, dass Carragelose SARS-CoV-2 wirksam hemmen kann.