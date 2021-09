Damit landwirtschaftliche Pflanzen wachsen und gedeihen, bedarf es Süßwasser. Aufgrund ungünstiger klimatischer Gegebenheiten müssen landwirtschaftliche Nutzflächen in vielen Teilen der Welt künstlich bewässert werden. Leider werden dabei oftmals wertvolle Ressourcen verschwendet, weil den Erzeugern das Wissen und die Technologie fehlt, den Wasserverbrauch optimal zu steuern. Das Problem: Süßwasser ist ein knappes Gut. Während infolge der steigenden Weltbevölkerung der Bedarf an Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten kontinuierlich zunimmt, wird die Wasserversorgung durch Klimawandel und Umweltverschmutzung zusehends beeinträchtigt.

Vor diesem Hintergrund wird es Zukunft immer wichtiger werden, den landwirtschaftlichen Wasserverbrauch auf Basis innovativer Anwendungen und Prozesse effizienter zu regulieren. Genau auf solche smarten Bewässerungstechnologien ist Water Ways Technologies spezialisiert. Das Unternehmen, das seit Kurzem auch an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ist, bietet landwirtschaftlichen Produzenten unter anderem Mikro- und Präzisionsbewässerungssysteme zur Optimierung des Wasserverbrauchs an. Die Palette reicht dabei von der Lieferung hochwertiger Komponenten und Systeme bis hin zum kompletten Projektmanagement.

Rekordauftrag aus Usbekistan

Der Hauptsitz von Water Ways Technologies liegt zwar im kanadischen Toronto, seinen Ursprung hat das Unternehmen aber in Israel. Das ist kein Zufall. Israel ist seit jeher ein Hotspot für hochwertige Agrartechnologie und für seine Innovationen auf diesem Gebiet weltweit bekannt. Von dieser Kompetenz und Erfahrung profitieren die mittlerweile mehr als 400 Kunden der Gesellschaft. Diese kommen nicht nur aus entwickelten Regionen wie Kanada und China, sondern auch aus Ländern, wo smarte Bewässerungstechnologie besonders wichtig ist. So befinden sich beispielsweise diverse von Water Ways Technologies gemanagte Projekte in Äthiopien. Einen Rekordauftrag im Volumen von 4,1 Millionen Kanadischen Dollar (CAD) erhielt die Gesellschaft im Januar dieses Jahres aus Usbekistan. Bei dem Projekt handelt es sich um eine vollautomatische Tröpfchenbewässerungsanlage für ein 1.200 Hektar großes Baumwollfeld sowie vier dazugehöriger Wasseraufbereitungsanlagen.

Expansion in neue Märkte

„Wir gehen davon aus, das globale Nachfrage für innovative Bewässerungstechnologie in den kommenden Jahren weiter stark steigen wird“, sagt Ronnie Jaegermann, Direktor bei Water Ways Technologies. „Unser Ziel ist es, an diesem Wachstum teilzuhaben und zu einem der weltweit führenden Anbieter in diesem Segment zu werden.“ Der Fokus liege dabei auf solchen Märkten, die anspruchsvollere und präzisere Bewässerungs- und Steuerungssysteme erfordern. Im ersten Halbjahr 2021 überzeugte die Gesellschaft mit Rekordzahlen beim Umsatz und operativen Ergebnis. Jaegermann zeigt sich zuversichtlich, dass sich die erfreuliche Geschäftsentwicklung aufgrund der guten Auftragslage fortsetzen wird. Zudem soll das Endkundengeschäft verstärkt in die eigene Hand genommen werden. Davon, so Jaegermann, würde ein deutlich positiver Effekt auf die operativen Gewinnmargen ausgehen. Auch ist der Eintritt in weitere Märkte geplant, wobei die USA besonders im Fokus stehen. Im Südwesten der Vereinigten Staaten, so Jaegermann, würden die Süßwasserreserven rapide schwinden. Entsprechend groß sei der Bedarf für innovative Bewässerungslösungen. Aktuell verfügt Water Ways Technologies über Tochtergesellschaften in Kanada, Israel und China.

Die Aktie von Water Ways Technologies wird seit 24. August 2021 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die ISIN lautet: CA9411881043

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

www.water-ways-technologies.com

Land: Kanada

Marktkapitalisierung: 16 Mio. Euro

Kurs (Frankfurt): 0,16 Euro

52W Hoch: 0,20 Euro

52W Tief: 0,08 Euro

