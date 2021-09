Trench Metals schließt Sommer-Explorationsprogramm 2021 im Uranprojekt Gorilla Lake (Athabasca, Saskatchewan, Kanada) ab

Vancouver, Kanada - 9. September 2021 - Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) freut sich, den Abschluss des Phase-I-Sommer-Explorationsprogramms 2021 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Gorilla Lake im Nordwesten von Saskatchewan bekannt zu geben. Zusätzlich zu eingehenden Prospektierungen hat das Feldpersonal das Projekt „Clear Access“ abgeschlossen. Damit erhält das Unternehmen vollständigen Zugang zum Uranprojekt Gorilla Lake für die zukünftige Erschließung. Auf den Claims wurden eine Reihe von radioaktiven Findlingen identifiziert und insgesamt 74 Gesteins- und Bohrproben entnommen, die zur Analyse an den Saskatchewan Research Council (SRC) überstellt wurden. Die höchste Szintillometermessung, die mit einem Szintillometer vom Typ RS125 an den Proben vorgenommen wurde, betrug 4.400 cps (Zählungen pro Sekunde). Das Unternehmen ist äußerst zufrieden mit diesen ersten Ergebnissen. Die Analyseergebnisse werden in Kürze erwartet.

Peter Born P.Geo., ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er zeichnet für die technischen Informationen in dieser Pressemeldung verantwortlich und hat diese genehmigt.

Über Trench Metals Corp

Trench Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen durch die Beteiligung an vielversprechenden Mineralexplorationsmöglichkeiten Werte für unsere Aktionäre. Unser Hauptziel besteht darin, verschiedene Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion auszubauen. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Trench Metals über den gesamten Lebenszyklus des Bergbauprozesses eine hervorragende Wertschöpfung für die Aktionäre erzielen.

Trench Metals Corp. hat das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am Uranprojekt Gorilla Lake. Gorilla Lake befindet sich im Gebiet Cluff Lake innerhalb des Athabasca-Urandistrikt in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Der Athabasca-Distrikt ist der Standort der hochgradigsten Uranlagerstätten der Welt und liefert 18 % der globalen Uranproduktion. Das Projekt Gorilla Lake erstreckt sich über nahezu 7.000 Hektar im Northern Mining District von Saskatchewan in der Nähe der Uranlagerstätte Shea Creek.