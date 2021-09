Dirk Spalthoff und sein FAS Transaction Advisory-Team begleiteten die finanziellen Aspekte der Transaktion auf Verkäuferseite, unter anderem die Erstellung der Carve Out Financials, des Financial Factbooks und der Fairness Opinion sowie die Durchführung von Unternehmensbewertungen im Zuge der Carve Out-Strukturierung.

Stuttgart, August 2021 - Die FAS, der Financial Advisory Spezialist der WTS Gruppe, hat die baden-württembergische PFISTERER Unternehmensgruppe beim Verkauf des Keramikgeschäfts der Tochtergesellschaft LAPP Insulators mit vier Standorten in Europa und den USA an die Private-Equity-Gesellschaft PHI Industrial umfassend beraten.

Über PFISTERER & LAPP Insulators

Seit seiner Gründung im Jahr 1921 ist die PFISTERER Unternehmensgruppe an den Schnittstellen des elektrischen Energieflusses tätig. Als Spezialist für Energieübertragung und Energieverteilung bietet PFISTERER seinen Kunden und Partnern ein hochdifferenziertes, zukunftsorientiertes Angebot. Für alle Spannungsebenen und überall dort, wo hohe Leistungen jahrzehntelang zuverlässig übertragen werden müssen.

Die LAPP Insulators Gruppe, bisher ein PFISTERER Tochterunternehmen, ist führender Hersteller und Lieferant für Hochspannungsisolatoren mit weltweitem Vertrieb und Referenzen in über 70 Ländern. Das Unternehmen geht in Deutschland aus den traditionellen Wurzeln der namhaften Marken Rosenthal sowie Siemens hervor und reicht hier zurück bis 1889, in Amerika bis 1916.

Über PHI Industrial

PHI Industrial mit Hauptsitz in Madrid ist ein spezialisierter Industrie-Investmentfonds. PHI Industrial erwirbt mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen und unterstützt das Management des Unternehmens durch ein eigenes Team, mit dem Ziel, dauerhaften Wert in den Unternehmen zu generieren und deren langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Über die FAS

Die FAS als Mitglied der WTS-Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen.

Der Bereich "Transactions Advisory" der FAS & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen und steuerlichen Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das FAS Transactions Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung.

Weitere Informationen: www.fas.ag

