ReGen III informiert über den aktuellen Stand der Zusammenarbeit mit Koch Project Solutions

Vancouver, British Columbia, den 8. September 2021 - ReGen III Corp. ("ReGen III" oder "das Unternehmen") (TSXV: GIII) (OTCQB: ISRJF) (FWB: PN41), freut sich, bekanntzugeben, dass das Unternehmen nach der Bekanntgabe der Partnerschaft mit Koch Project Solutions, LLC ("KPS") am 29. März 2021 und der dargelegten Mittelverwendung im Wertpapierprospekt vom 17. Juni 2021 mit der Unterzeichnung eines Rahmenvertrages (Master Services Agreement - "MSA") in die zweite Phase des dreiphasigen Projektausführungsplans von KPS eingetreten ist.

In der ersten Phase der Partnerschaft führte KPS zahlreiche Treffen mit den Mitgliedern des ReGen III-Projektteams (PCL Industrial Construction Ltd., Koch Modular Process Systems, LLC und Process Dynamics Inc.) durch, um den Stand des Projektdesigns und der Technologie des Unternehmens zu bewerten.

Zusätzlich zu dieser Arbeit unterstützte KPS ReGen III aktiv bei der Standortsuche, -auswahl und -entwicklung, die zur Unterzeichnung der Absichtserklärung mit Oiltanking North America, LLC ("Oiltanking") für deren Terminal- und Tanklagerstandort in Texas City, Texas, führte. Zur Unterstützung dieser Bemühungen wurden verschiedene Ressourcen von Koch Industries eingesetzt, die auch weiterhin beim Oiltanking-Standort involviert sind.

Im Rahmen des MSA baut KPS weiterhin auf früheren Umfangs- und Verfahrensdokumenten auf und nutzt die detaillierte Arbeit des Unternehmens, die für das Alberta-Projekt des Unternehmens abgeschlossen wurde. KPS führt nun die vollständige Front-End-Engineering- und Designphase ("FEED") des Projektes auf einer beschleunigten Basis durch.

Die FEED-Phase wird den FEL2- und FEL3-Arbeitsumfang umfassen, der zu einer Kostenschätzung der Klasse 2 (+/- 10 Prozent) für das Projekt und zu einem schlüsselfertigen EPC-Pauschalangebot ("EPC LSTK") führen wird, welches die Detail-Planung und Kontrolle, das Beschaffungswesen sowie die Ausführung der Bau- und Montagearbeiten umfasst. EPC LSTK-Verträge beinhalten Kosten-, Termin-, Leistungs- und Technologiegarantien und bieten ReGen III einen einzigen verantwortlichen Ansprechpartner, nämlich KPS, für das Engineering, den Bau und die Inbetriebnahme.