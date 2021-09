Marktbearbeitung

Strategische Zusammenarbeit von Feintool und SITEC in China

Die beiden Technologieunternehmen haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich Herstellung metallischer Bipolarplatten für Brennstoffzellen in China unterzeichnet.

Der Markt für Wasserstoff- und Brennstoffzellenanwendungen in China entwickelt sich äußerst dynamisch und bietet viel Potenzial. Um metallische Bipolarplatten – das Herzstück einer Brennstoffzelle – wirtschaftlich und in industriellem Massstab herzustellen, muss der Umform- und Fügeprozess höchsten Anforderungen hinsichtlich Dichtheit, Präzision und Wiederholbarkeit genügen. Mit dem von Feintool entwickelten Umformungsverfahren «FEINforming» will das Unternehmen nicht nur in Europa, sondern auch in China durchstarten. Gemeinsam mit Laserspezialist SITEC werden in einem ersten Schritt der Zusammenarbeit im bestehenden Feintool Produktionswerk in Taicang, nahe Shanghai, Anlagen aufgebaut. In einem «Shop-in-shop»-Konzept bringt SITEC Maschinen und Mitarbeitende mit Know-how im Fügen ein. In einem integrierten Verfahren aus FEINforming und Laserschweissen werden hochpräzise Einzelplatten zu Bipolarplatten gefügt und anschließend auf Dichtheit geprüft.