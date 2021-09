Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Gold schützt vor Geldflut und Inflation Noch immer haben die meisten Investoren Vertrauen in die Notenbankpolitik und legen ihr Geld auch weiterhin in diesem Sinne an. Risikobegrenzung – keine Spur. Die Inflationsangst, welche kurzfristig für Unsicherheit sorgte, scheint verflogen. Erfolgreiche Unternehmen wie Newmont Mining (WKN: 853823) oder Barrick Gold (WKN: 870450) fliegen wieder unter dem Radar. Eine tolle Chance für jeden, […]