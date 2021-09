Disclaimer

LYNX Euro Stoxx 50: Und heute kommt dann die EZB und …? In fallende Kurse zu greifen, widerspricht den Grundregeln des Investierens, ging aber in den letzten Monaten so oft gut, dass viele Trader die klassischen Regeln einfach ignorieren. Auch beim Euro Stoxx 50 wurde gestern ins fallende Messer gegriffen. Geht das auch diesmal gut?