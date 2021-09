Jetzt fehlt „nur noch“ die formale Bestätigung des eindeutigen Abstimmungsergebnisses durch das niederländische District Gericht. Für den 16.06.2021 um 10:00 Uhr ist diese Entscheidung angesetzt. Aber wie gesagt: Die Entscheidung ist gefallen, das Gläubigerschutzabkommen in den Niederlanden ist mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv ausgegangen.

m-Vise fokussierter. Vveräussert hoffnungsvolle Tochter, die nicht in das neue Cloud-Konzept passt

Eyemaxx schliesst Grossprojekt ab – aber nicht vergessen…

Mutares mit kräftiger Umsatzsteigerung, erhöhter Umsatzerwartung für 2021. Und mit 5 Mrd Umsatzziel für 2023 „in neue Dimensionen“ vorstossend.

Weiter keine geprüfte Bilanz. Eyemaxx verkauft überraschend das geplante „grösste Wohnbauprojekt der Firmengeschichte“. Und die Halbjahreszahlen…

2G Energy AG steigerte im ersten Halbjahr 2021 den Umsatz um 21,3 Mio. Euro auf 106,9 Mio. Euro. Wasserstoff soll Teil der KWK-Zukunft sein.

Neue Reihe: „Defensive Aktien“. TEIL 1. DEFAMA, Deutsche Konsum REIT und Noratis. Drei Immobilienwerte die auch bei Börsenturbulenzen Kurs halten sollten.

Jetzt wäre eigentlich Heute um 11:00 Uhr die letzte Gläubigergruppe in Südafrika zur Abstimmung gekommen – nach zweimal JA seit Weises Aussagen am Montag relativ sicher…

ABER UM 08:30 informiert Steinhoff International Holding NV in dürren Worten darber, das die um 11:00 angesetzte finale Abstimmung der Gläubigergruppe der „durch Verträge Geschädigten“ NICHT um 11:00 Uhr stattfindet. Ohne begründung heisst es nur:

„In accordance with the Order of the Western Cape Division of the High Court of South Africa dated 5 September 2021 under case number 15157/2021, and at the request and on behalf of the Chair of the Meetings, the Company advises that the Meeting of the Contractual Claimants under the s155 Proposal will not resume at 11:00 on Thursday 9 September 2021 but will reconvene at a later time to be communicated.“