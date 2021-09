 Active Implants geht Partnerschaft mit Geistlich Pharma AG für das NUsurface ein

Active Implants LLC, ein Unternehmen, das orthopädische Implantatlösungen entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine exklusive Vereinbarung mit der Geistlich Pharma AG geschlossen hat, wonach das Unternehmen die meniskus-prothese NUsurface (eine nicht-verankerte interpositonelle Meniskus- Edoprothese) in der Schweiz exklusiv vertreibt. Der weltweit erste „künstliche Meniskus“ ist nun in Belgien, Deutschland, Israel, Italien, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich erhältlich.

Die Zusammenarbeit zwischen Active Implants und Geistlich Pharma begann 2019 mit dem Start des MEFISTO-Projekts. Das internationale Projekt im Rahmen des prestigeträchtigen Horizon2020-Programms der EU zielt darauf ab, Verfahren zu entwickeln, die sich auf den Erhalt der Gelenke und die Verzögerung oder Vermeidung von gelenkschädigenden Eingriffen wie dem Knieersatz konzentrieren, um so die gesellschaftliche Last, die damit verbundenen Kosten und die hohe Morbidität infolge von Osteoarthritis (OA) zu verringern.