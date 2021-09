Microsoft übertrifft alle Erwartungen, indem der IT-Riese im Kernbereich ein kräftigeres Wachstum vermeldet. Aber auch eine Expansion in neue Felder kann überzeugen. Für das abgelaufene Finanzjahr, das im Juni endete, wies Microsoft einen Betriebsgewinn von knapp 70 Milliarden US-Dollar aus. Dies entspricht einer Steigerung um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie wuchs nach US-GAAP um 40 Prozent 8,05 US-Dollar. Der Jahresumsatz erhöhte sich um 18 Prozent auf 168,1 Milliarden US-Dollar. Neuere Geschäftsfelder wie beispielsweise die Spiele-Sparte, die Karriereplattform LinkedIn und der Bereich Cybersecurity haben im Betrachtungszeitraum der letzten 3 Jahre jeweils die Marke von zehn Milliarden US-Dollar überschritten. Weiters ist der Cloud-Dienst die mittlerweile größte Sparte des Konzerns und glänzt mit einem Quartalsumsatz von 17,4 Milliarden US Dollar und einem Wachstum von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Zum Chart

Aufgrund dessen ist der Microsoft-Kurs von einer langjährigen Aufwärtsentwicklung gekennzeichnet. Fabelhafte Kurssteigerungen stehen dem vergleichsweise moderaten Kurseinbruch, hervorgerufen durch den Corona-Sell-Off im März 2020, gegenüber. In der aktuellen Betrachtung ist der seit dem Corona-Sell-Off von Mitte März 2020 geltende Aufwärtstrend noch intakt und der Kurs ist im Begriff, sich von der oberen Begrenzung des Trendkanals abzuheben. Kurzfristig sollte das Papier leicht konsolidieren, nachdem die obere Begrenzung des Trendkanals erreicht wurde und der Kurs vom Widerstand bei 305,27 US-Dollar wieder „abgeprallt“ ist. Auch der MACD sieht den Wert im überkauften Bereich. Es stellt sich jedoch die Frage, warum der Aufwärtstrend mittelfristig nach unten verlassen werden sollte, nachdem der Trend mehr als intakt erscheint.