07:30 Uhr DGAP-News: SFC Energy gewinnt größten Auftrag für EFOY Brennstoffzellen seit Unternehmensbestehen - LiveView Technologies USA bestellt mehr als 600 EFOY Brennstoffzellen im Wert von etwa USD 4 Mio. EQS Group AG

07:30 Uhr DGAP-News: SFC Energy wins largest order for EFOY fuel cells in company's history - LiveView Technologies USA orders more than 600 EFOY fuel cells worth approximately USD 4 million EQS Group AG

07.09.21 SFC Energy will in Indien mit Partnern in den kommenden Jahren stark wachsen 4investors

07.09.21 DGAP-News: SFC Energy unterzeichnet Absichtserklärung mit indischen Unternehmen BEL und FCTec - Partner streben exklusive Zusammenarbeit an EQS Group AG

07.09.21 DGAP-News: SFC Energy signs MoU with Indian companies BEL and FCTec - Partners looking at exclusive co-operation to address emerging demand for sustainable energy supply in India through hydrogen and fuel cells EQS Group AG

01.09.21 SFC Energy: Nel ASA Partner meldet neuen Großauftrag 4investors

01.09.21 DGAP-News: SFC Energy receives low single-digit million euro order for portable SFC energy supply system highly mobile from the Swiss Federal Office for Defence Procurement armasuisse EQS Group AG