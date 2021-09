JPMORGAN stuft Vantage Towers auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: Vantage Towers

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vantage Towers von 31 auf 33 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ungeachtet neuer Hochs hätten die Aktien der europäischen Sendemasten-Betreiber noch Luft nach oben, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies auf strukturelle Wachstumstreiber wie etwa die künftige Nutzung des superschnellen Mobilfunkstandards 5G. Sein bevorzugter Wert bleibt Cellnex. Die Vodafone-Tochter Vantage Towers sei zwar ein attraktiver Name, habe aber nicht so starke Wachstumsaussichten bei höheren Risiken, so Dattani./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2021 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.