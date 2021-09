Als Big-Data-Spezialist zählt die seit Dezember 2020 börsengelistete Cogia AG (ISIN: DE000A3H2226) Konzerne wie BMW oder Lufthansa zu ihren Kunden. Mit dem Kauf der elastic.io GmbH von der mVISE AG schlägt die Frankfurter Gesellschaft nun ein neues Kapitel auf: „Die Synergien zwischen Cogia und elastic.io sind die Basis für ein starkes Wachstum im operativen Bereich“, ist Cogia-Vorstand Pascal Lauria überzeugt. Im Exklusivinterview mit dem Nebenwerte-Magazin spricht Lauria auch über den Vergleich mit Exasol und Palantir, den Aufschwung in den Kundenbranchen Automotive und Luftfahrt sowie die angestrebte Marktführerschaft in Europa im Bereich Customer Experience Management. Kalliwoda Research sieht den fairen Wert der Cogia-Aktie bei 6,46 Euro.

Herr Lauria, bitte stellen sie unseren Lesern kurz die Cogia AG vor:

Pascal Lauria: Die Cogia AG ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir bieten KI-basierte Lösungen in Bereichen wie Customer Experience, Competitive Intelligence, Social Media und Web Monitoring, Text Mining und Open Source Intelligence (OSINT) an. Unser Ziel ist es, unsere Kunden, ob Unternehmen, Agenturen, Verbände oder Behörden, bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem diese durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet werden.

Geschäftsmodell und Produktportfolio der Cogia AG sind stark skalierbar, wobei Software as a Service bzw. Abo-basierte Angebote für wiederkehrende Umsätze und damit für relative Stabilität und Vorhersagbarkeit künftiger Erträge sorgen. Bislang arbeiten wir für mehr als 100 Kunden. Darunter befinden sich einige große Namen, wie etwa BMW, Lufthansa, HEAG, Volkswagen oder die Provinzial.

An Kunden wie BMW oder Lufthansa waren sicherlich auch größere Wettbewerber interessiert. Wie haben Sie sich dort durchgesetzt?

Pascal Lauria: Cogia konnte im Vergleich zu Mitbewerbern in doppelter Hinsicht punkten. Zum einen natürlich mit der technologischen Kompetenz, gerade in der Analyse von Kunden- oder Mitarbeiterkommentaren konnten wir durch unsere Geschwindigkeit bei der Datenverarbeitung im Text Mining punkten. Und zum anderen mit der Qualität, was die dort behandelten Themen als auch die emotionale Orientierung angeht.