Earnix von Fintech Global als führendes AIFinTech100-Unternehmen anerkannt

Earnix, ein globaler Anbieter erweiterter Rating-, Preisgestaltungs- und Produktpersonalisierungslösungen für Versicherer und Banken, wurde von FinTech Global, einem Daten- und Forschungsunternehmen, als führender Entwickler von KI-Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor anerkannt. Earnix wurde aufgrund seiner innovativen Technologie ausgewählt, die geschäftskritische Herausforderungen für Versicherer und Banken bewältigt.

„Vor dem Hintergrund des rasant wachsenden Interesses an KI-Technologien in der Branche wurde Earnix als eines der führenden innovativen AIFinTech100-Unternehmen und Entwickler von KI-Lösungen honoriert, die jedes Finanzinstitut kennen sollte. Earnix ist Pionier bei der Integration von KI- und ML-Modellen in Preisgestaltungs- und Zeichnungssysteme und wurde von einer Jury aus Branchenexperten und Analysten ausgewählt, die während des Auswahlverfahrens mehr als 1.000 Unternehmen in Betracht zogen“, so Richard Sachar, FinTech Global Director.