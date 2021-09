Eigentlich stand bei Steinhoff heute in Südafrika eine weiterer wichtiger Termin un Zusammenhang mit dem Vergleichsvorschlag im milliardenschweren Bilanzskandal auf der Agenda. Doch zum von vielen Anlegern mit Spannung erwarteten „Showdown” am Kap kommt es am Donnerstag nicht. Der Termin für die Gläubigerversammlung wurde abgesagt, wie Steinhoff heute Morgen überraschend mitteilt.Verschiebungen sind bei Steinhoff eigentlich ...