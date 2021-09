Veröffentlichung des Scrip-Dividenden Circular Q3 2021

--------------------------------------------------------------------------------

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent

verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ausschüttungen/DividendenbeschlüsseSt Helier Jersey / Channel Islands -Veröffentlichung des Scrip-Dividenden Circular Q3 2021Jersey, 9. September 2021. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext:ATRS), ("Atrium" oder die "Gesellschaft"), ein führender Eigentümer, Betreiberund Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien inZentraleuropa, gibt bekannt, dass ein Rundschreiben (Circular) mit Einzelheitenzum Wahlrecht der Aktionäre der Gesellschaft (die "Aktionäre") eine Scrip-Dividende als Dividendenausschüttung für das 3. Quartal 2021 (die "Scrip-Dividende") zu erhalten, auf der Website der Gesellschaft verfügbar ist. Sofernein Aktionär die Gesellschaft nicht darüber informiert, dass er sich für denErhalt der Scrip-Dividende entscheidet, wird die Dividende für das 3. Quartal2021 in bar ausgeschüttet. Der relevante Zeitplan für die Dividendenausschüttungfür das 3. Quartal 2021 ist nachstehend angeführt.______________________________________________________________________________|Q3 2021 Dividende ||______________________________________________________________________________||Ereignis |Uhrzeit und/oder Datum ||_______________________________________|______________________________________||Q3 Ex-Dividenden-Tag |10. September 2021 ||_______________________________________|______________________________________||Q3 Dividenden Record Tag |13. September 2021 ||_______________________________________|______________________________________||Beginn der Wahlmöglichkeit Q3 Dividende|9.00 Uhr (CEST) am 14. September 2021 ||_______________________________________|______________________________________||Ende der Wahlmöglichkeit Q3 Dividende |16:00 Uhr (CEST) am 27. September 2021||_______________________________________|______________________________________||Q3 Dividenden-Zahltag |30. September 2021 ||_______________________________________|______________________________________|Umtauschverhältnis der Scrip-DividendeDie Anzahl der neuen Aktien, die den Aktionären zugeteilt werden, die sich fürden Erhalt der Scrip-Dividende entscheiden, beträgt eine neue Aktie für je45,2848, die durch den ausübenden Aktionär gehalten werden. Der für dasUmtauschverhältnis für die Scrip-Dividende relevante Referenzwert wurde auf