Frankfurt (ots) - Traumberuf Landwirt? Mitnichten. Mehr als die Hälfte der

Deutschen sieht laut Rabobank Food Navigator hier eine eher schwindende

Attraktivität. Das gilt vor allem bei den jungen Menschen. Der

Stadt-Land-Vergleich dagegen zeigt ein anderes Ergebnis.



Weitläufige Kornfelder, blühende Kräutergärten, glückliche Tiere auf saftigen

Wiesen und strahlende Hofbesitzer mit Karohemden, Gummistiefeln und Milchkanne -

Hochglanzbilder von Landwirten und ihrer Umgebung gibt es in der Werbung oder

den sozialen Medien genug. Auch beliebte TV-Formate der letzten Jahre tragen

ihren Teil dazu bei, dass Landwirte eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit

genießen. Doch wie ist es um das Image des Berufs bestellt? Wollen vielleicht

sogar aufgrund solcher Bilder mehr junge Menschen Landwirt werden? Der Rabobank

Food Navigator zeigt: Mehr als die Hälfte der Deutschen ( 54,1 Prozent) glaubt

nicht daran, dass der Beruf des Landwirts in Zukunft attraktiver wird. Immerhin

ein Drittel ( 30,5 Prozent ) bewertet die Anziehungskraft des Berufs positiv.

Gleichzeitig sprechen sich 46,4 Prozent der Befragten dafür aus, Landwirte

fairer zu entlohnen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dass der Beruf insbesondere bei der jungen Bevölkerung zunehmend anAttraktivität verliert, bestätigen auch die Ausbildungszahlen desBundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft: Sie sind seit Jahrenschwach rückläufig. 2010 entschieden sich noch 38.667 junge Menschen (davon8.772 Frauen) für eine Ausbildung in landwirtschaftlichen Berufen. 2019 sank dieZahl der Nachwuchslandwirte um rund 6.000 auf 32.331 (davon 7.470 Frauen). Auchdie Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe schrumpft weiter: 2001 gab es nochrund 450.000 Betriebe in Deutschland, 20 Jahre später sind es noch knapp263.000.Wenig Interesse bei den JüngerenDer Rabobank Food Navigator zeigt: Je jünger die Befragten, desto wenigerattraktiv erscheint der Beruf des Landwirts. Während bei den 65-JährigenZustimmung und Ablehnung noch relativ gleichauf liegen - 42,8 Prozent glaubennicht daran, 19,8 Prozent sind unentschieden und 37,4 Prozent sind überzeugt,dass der Beruf attraktiver werden wird, - klafft bei den 18- bis 29-Jährigeneine deutlich größere Lücke: 71,0 Prozent sehen die Attraktivität schwinden,fast doppelt so viele wie die Generation der Eltern und Großeltern. Dagegen kannsich nur ein Sechstel ( 16,0 Prozent ) der jungen Menschen vorstellen, dass derBeruf des Landwirts in Zukunft spannender wird. Bei den Altersgruppen dazwischenzeigt sich eine lineare Entwicklung: Je jünger die Befragten, desto wenigerattraktiv finden sie diesen Beruf.Mehr Überzeugungsarbeit bei Männern nötigBei den Geschlechtern glauben etwas mehr Männer als Frauen, dass der Beruf des