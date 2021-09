Kann sich die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen wieder dem Kursniveau von Anfang September annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.

Die seit mehr als einem Jahr andauernde Aufwärtsbewegung der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000), die den Aktienkurs seit den Tiefstständen vom März 2020 knapp oberhalb von 20 Euro bis zum 7 Juni 2021 auf bis zu 80,41 Euro beflügelte, wurde in den vergangenen Monaten von einer deutlichen Korrekturbewegung abgelöst. Wie auch bei den anderen Automobilherstellern wirkte sich der Chipmangel negativ auf die Produktionskapazitäten und somit auch negativ auf den Aktienkurs der Daimler-Aktie aus.

In der Erwartung einer Entspannung der Halbleiterkrise im letzten Quartal bekräftigten die Experten von Warburg Research in ihrer neuesten Analyse mit einem Kursziel von 101 Euro ihre Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie. Kann sich die Daimler-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 68,55 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder den Höchststand vom 31. August 2021 im Bereich von 72,50 Euro erholen, dann können Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.