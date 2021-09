PMI eröffnet virtuellen Make-Reality-Hub, um Menschen zur Verwirklichung ihrer Ideen zu inspirieren

Das Project Management Institute (PMI) eröffnete heute Make Reality , einen virtuellen Hub, der Changemaker im Verlauf der COVID-19-Pandemie bei der Transformation und Schaffung positiver sozialer Auswirkungen in der ganzen Welt inspirieren und unterstützen soll. Hier wird die ganz persönliche Geschichte von Menschen dargestellt, die - persönlich und beruflich - an vorderster Front des Wandels stehen und Veränderungen in der heutigen projektorientierten Welt vorantreiben. Der virtuelle Hub befähigt Changemaker, ihr nächstes Projekt auf die Beine zu stellen oder ein aufgeschobenes Projekt an die Ziellinie zu führen.

Nahezu vier von fünf der befragten Verbraucher (79 %) in der vom PMI durchgeführten Umfrage „Make Reality Global Survey 2020“1 gaben an, dass sie aufgrund der COVID-Krise ein „Wiederholungsjahr“ in Betracht ziehen würden. Aber 83 Prozent sagten, 2020 habe sie auf 2021 vorbereitet, und eine noch höhere Zahl (86 %) plant, in diesem Jahr noch stärker daran zu arbeiten, ihre guten Ideen zum Leben zu erwecken.

„Die Pandemie hat zahllose Pläne für 2020 gestört, aber zahlreiche Führungskräfte und Vordenker nutzen die Zeit dafür, ihre nächsten Schritte mit Umsicht auszuarbeiten“, erklärte PMI Chief Operating Office Mike DePrisco. „Immer mehr Gemeinschaften und Organisationen auf der ganzen Welt wenden sich nun vorsichtig einer Erholung und Wiederbelebung zu, und die Teams konzentrieren sich zunehmend darauf, die abgewürgten Projekte wieder zum Leben zu erwecken. Die Verwirklichung dieser Idee ist jedoch nicht einfach und erfordert in vielen Fällen wirksame Projektfähigkeiten und neue Arbeitsweisen. Und genau darum will das PMI Changemaker in die Lage versetzen, über den virtuellen Make-Reality-Hub tätig zu werden.“

Vom KICKOFF bis hin zu Power Skills

Auf dem virtuellen Hub von PMI sind Videos und wahre Geschichten von Changemakern rund um den Globus zu finden, die ihre Ideen in die Tat umsetzen - von der Entwicklung biologisch abbaubarer Batterien für Elektrofahrzeuge in Indien bis hin zur Wiederherstellung des Habitats für Tiere nach den Buschbränden in Australien. Der Hub stellt zudem eine Verbindung her zwischen den Changemakern und PMI Tools, Ressourcen und Kursen über empfohlene Methoden in der Projektleitung, einschließlich KICKOFF – ein kostenloser, 45-minütiger Kurs mit Toolkit, der die Teilnehmer durch die Grundbegriffe des Projektmanagements führt. Der Inhalt ist in mundgerechte Stücke unterteilt und umfasst herunterladbare Vorlagen, die sich schnell in die Praxis umsetzen lassen.