Modern Plant-Based Foods Inc., gewinnt Discount-Riesen aus den USA als zusätzlichen Vertriebskanal

Modern Plant-Based Foods Inc., (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) freut sich bekannt geben zu können, dass es den Vertrieb seiner pflanzlichen Snacks, darunter die gepoppten Kartoffelchips Snacks from the SunTM und die Sunsations-Geleebonbons, mit einem von Amerikas größten multinationalen Discountern erweitert hat. Diese Nachricht folgt auf eine Vertriebsvereinbarung mit der Supermarktkette ALDI.

Die Gruppe - der in den USA wie auch weltweit führende Discounter - verfügt über mehrere bekannte und renommierte Kaufhausmarken, betreibt 4.665 Läden in neun Ländern und erzielte im GJ 2020 einen Nettoumsatz von insgesamt 41,7 Milliarden Dollar. Sie rangiert auf der Fortune-500-Liste an 85. Stelle und ist mit über 270.000 Mitarbeitern (Stand 2018) eines der größten Unternehmen Amerikas.

"Wir freuen uns, dass unsere Produkte in den Regalen dieser renommierten Marken zu finden sein werden. Durch Vertriebsvereinbarungen wie dieser, die sich über mehrere Regionen erstrecken, können wir uns gut positionieren, um künftige Chancen in diesen großen urbanen Märkten wahrzunehmen", erklärte Tara Haddad, Gründerin von Modern Plant-Based Foods. "Angesichts des kontinuierlich wachsenden Interesses an gesunden Snacks war dies ein günstiger Zeitpunkt, um von einer solchen globalen Gruppe vertrieben zu werden. Millionen von Menschen werden unsere Marken sehen und probieren können, und aufgrund der Inhaltsstoffe und des Geschmacksprofils unserer Produkte sind wir zuversichtlich, dass wir uns Stammkunden sichern können."