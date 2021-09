Internationale Partnerschaft und neues Investment: Merkur Versicherung und die Bayerische schmieden Bündnis (FOTO)

München (ots) - Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft: Die österreichische Merkur Versicherung investiert in den konsequent klimafreundlichen Sachwerte-Fonds der Pangaea Life - die Nachhaltigkeitsmarke der Versicherungsgruppe die Bayerische. Darüber hinaus wollen die Traditionsversicherer Synergien nutzen, Know-how-Transfer vermehren und gemeinsam Talente fördern.



"Mit der Merkur Versicherung haben wir einen Partner in Österreich gefunden, der kaum besser zu unserer eigenen DNA passen könnte", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen ergänzt: "Uns verbindet die ganzheitliche Vision, den Schadenfall für unsere Kunden am besten gar nicht erst eintreten zu lassen. Bedingung dafür ist auch ein gesunder Planet. Umso mehr freut es uns, dass die Grazer Kollegen mit ihrem Investment in den Pangaea Life Fonds gemeinsam mit uns und unseren Kunden für effektiven Klimaschutz einstehen."