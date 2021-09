Hamburg (ots) - Vom funktionellen Bad hin zur kleinen Wellness-Oase - die

moderne Badgestaltung kann Träume von Immobilienbesitzern wahr werden lassen.

Zumindest, wenn das nötige finanzielle Polster vorhanden ist und die Planung und

Umsetzung professionell erfolgen. Entscheidend können hier die großen

Badaussteller sein, die nicht zuletzt in puncto Beratung punkten. Dies zeigt die

aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität, welches zwölf

Badaussteller-Ketten getestet hat.



Überzeugende Beratungen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Branche zeigt insgesamt eine gute Servicequalität und steigert sichgegenüber der Vorstudie deutlich (aktuell: 75,7 Punkte, 2019: 70,5 Punkte). EinUnternehmen erzielt das Qualitätsurteil "sehr gut", die weiteren Anbieterschneiden mit "gut" ab. Ausschlaggebend für das positive Ergebnis istinsbesondere die sehr hohe Beratungskompetenz der Mitarbeiter, die fastausnahmslos korrekte und überwiegend vollständige Auskünfte geben. Sie beratenverständlich, nehmen sich meist Zeit für die Kunden und treten zudem freundlichund motiviert auf.Bei Renovierungsvorhaben oft in guten HändenWer sich von neuen Badtrends inspirieren lassen möchte, wird selten enttäuscht:Die meisten Unternehmen bieten eine große Angebotsvielfalt. Die Ausstellungenselbst punkten mit ansprechend gestalteten, sehr sauberen Räumlichkeiten, indenen die Besucher eine übersichtliche Präsentation der Bäder und Badelementevorfinden. Allerdings mangelt es teilweise an Transparenz, da die ausgestelltenProdukte häufig nicht mit Preisen und Produktmerkmalen ausgezeichnet sind.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, rät:"Wer sich nicht nur umschauen möchte, sondern konkrete Planungswünsche hat,sollte die Ausstellung nicht unvorbereitet aufsuchen. Eine Terminvereinbarungkann sinnvoll sein und die Mitnahme einer Grundrissskizze ist in diesen Fällensogar unabdingbar, um eine individuelle, bedarfsgerechte Beratung zu bekommen."Hamer ergänzt: "Erfreulich, dass die Unternehmen an vielen Standorten auch beider Umsetzung Hilfe anbieten, etwa durch die Vermittlung vonFachhandwerksbetrieben."Die servicestärksten BadausstellerTestsieger ist die Paulsen-Gruppe mit dem Qualitätsurteil "sehr gut". Diekompetenten Mitarbeiter nehmen sich ausgesprochen viel Zeit für die Kunden undgehen freundlich und motiviert auf sie ein. Zudem zeigen die Berater imVergleich am besten den Kunden- oder Produktnutzen auf. Auch in punctoBeratungserlebnis belegt die Paulsen-Gruppe Rang eins. Eine weitere Stärke: DieAusstellungen des Anbieters bieten die im Test größte Angebotsvielfalt, etwa an