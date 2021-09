PM Group erzielt starke operative und finanzielle Ergebnisse und kündigt die Schaffung von 400 neuen Arbeitsplätzen an

Dublin (ots/PRNewswire) - Highlights:



Finanzbericht 2020:



- Anstieg des bereinigten Umsatzes 2020 um 9 %

- Anstieg des Betriebsergebnisses um 30 %

- Anstieg des Nettovermögens um 31 %

- Anstieg der Mitarbeiterbeteiligung um 15 %

- Dynamik auch in 2021 aufrechterhalten



Schaffung von Arbeitsplätzen:





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- 400 neue Arbeitsplätze angekündigt: 200 in Irland und 200 inKontinentaleuropa, Großbritannien, den USA und Asien- Neue Stellen in einer Vielzahl von Fachrichtungen- Einstellung neuer Mitarbeiter aktuell im GangDie PM Group (https://www.pmgroup-global.com/) , mit Hauptsitz in Irland,erzielte im Jahr 2020 ein operatives Ergebnis von 34,8 Millionen Euro - eineSteigerung von 30 % gegenüber 2019. Dieses Ergebnis wurde durch die starkenbereinigten Gebühreneinkünfte erzielt, die 9 % über dem Vorjahreswert lagen.Die Gesamteinnahmen der PM Group, die auch Durchlauferlöse enthalten, stiegen imJahr 2020 auf 398 Millionen Euro, ein Plus von 16 %. Durchlauferlöse entstehen,wenn die Gruppe Beschaffungs- und Vertragskosten im Namen von Kunden trägt. DasNettovermögen stieg von 85 Mio. EUR im Jahr 2019 auf 111 Mio. EUR. Da die Gruppeauch nur geringen verschuldet ist, ergibt sich dadurch die Möglichkeit,weiterhin in Entwicklung und Wachstum zu investieren.Die PM Group beschäftigt 3.200 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika und Asien undbietet komplexe Design-, Bau- und Lieferlösungen für Kunden in den BereichenPharma, Lebensmittel, unternehmenskritische Anwendungen Medizintechnik undfortschrittliche Fertigungstechnologie.Die Gruppe befindet sich im Besitz der Mitarbeiter: Über 1.000 Mitarbeiterhalten Anteile an der Gruppe - ein Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr.Die PM Group schafft in diesem Jahr 400 neue Arbeitsplätze in verschiedenenFachgebieten, darunter Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen, Datenanalyse,Projektsteuerung und Umwelttechnik. Von diesen Stellen werden 200 in Irlandangesiedelt sein. Die Einstellungsverfahren für die neuen Stellen sind bereitsim Gange.Im vergangenen Monat hat die Gruppe einen neuen Vorsitzenden, Brendan Jennings,ernannt. Er löst den langjährigen Vorsitzenden und Direktor Dan Flinter ab.Bevor er in den Vorstand kam, war Jennings CEO von Deloitte Irland. Im Aprilernannte die Gruppe eine neue Chief Financial Officer, Rosita Fennell, alsNachfolgerin von Larry Westman. Rosita hatte verschiedene Positionen in derFinanzabteilung des Konzerns inne und war zuletzt Company Secretary. Sie istauch Mitglied des Verwaltungsrats geworden.Dave Murphy, Chief Executive der PM Group, sagte: "Trotz der enormen