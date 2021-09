Tore auf für die INTERGEO 2021 in Hannover (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Endlich wieder live! Mit einem umfassenden Sicherheitskonzept

auf Basis der 3G-Regeln findet die INTERGEO 2021 in Hannover statt. Und für alle

Daheimgebliebenen digital. Vom 21. bis 23. September 2021 freuen sich 250

Unternehmen der EXPO und zahlreiche nationale und internationale SPEAKER der

Stage und CONFERENCE auf Ihren Besuch!



Die wichtigste Botschaft zuerst: Die INTERGEO 2021 findet unter Beachtung der

3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) live in Hannover statt. Unter dem Motto

"Inspiration for a smarter World" greift die Veranstaltung aktuelle und in die

Zukunft gerichtete Themen auf. Ein funktionierendes Hygienekonzept inklusive

einer Teststation vor Ort garantiert die sichere Durchführung der

Live-Veranstaltung. Zusätzlich wird die INTERGEO als digitale Veranstaltung auch

im Netz stattfinden. Daniel Katzer, Bereichsleiter Expo & Conference bei der

HINTE GmbH, hat nach einem Jahr reiner Online-Veranstaltungen daher eine klare

Botschaft: "Kommen Sie nach Hannover. Genießen Sie die Intensität der Begegnung

und die Kraft der persönlichen Information. Die Besucher*innen erwartet ein

breiter Mix an Produkten und Lösungen auf der EXPO und ein vielseitiges

internationales Programm auf der CONFERENCE und der INTERGEO STAGE."









Fragen zur Nachhaltigkeit und "Green data for all" , Technologietrends wie

Machine Learning und Virtual Reality , im Bereich der Positionierung die

Schwerpunkte Galileo und Precise Point Positioning , aber auch Autonomous

Driving und Visualisierungsmethoden stehen im Fokus der CONFERENCE. "Es geht um

die Digitalisierung in Städten, veränderte Mobilität und Bürgerbeteiligung. Auch

Weiterentwicklung und Innovationen beim Building Information Modeling ( BIM )

sind Thema sowie der Umgang mit großen Datenmenge n", so Christiane Salbach,

Geschäftsführerin der DVW GmbH und Präsidiumsmitglied des Veranstalters DVW e.V.

(Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement). Darüber hinaus

geht es um aktuelle Trends im Bereich Robotik und UAV und nutzergenerierte

Geoinformation und Artificial Intelligence Geoanwendungen .



EXPO WIEDER STARK



Auf der EXPO zeigen internationale Aussteller ihre Produkte und Lösungen 'for a

smarter World'. "Sie zeigen Drohnen und aktuelles Vermessungsequipment,

präsentieren Geoinformationslösungen und Software für Bauen und Infrastruktur.

Big Player sind genauso vor Ort wie Start-ups. Die EXPO ist nach einem Jahr

virtueller INTERGEO wieder auf dem besten Weg, sich international zu Seite 2 ► Seite 1 von 3



