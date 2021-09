Besitzer abgasmanipulierter Wohnmobile können sich gegen den Betrug durch Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zur Wehr setzen. Betroffene Verbraucher haben grundsätzlich Anspruch auf Schadensersatz.

Heute ist weitestgehend klar, dass Fiat seine Multijet-Motoren so manipuliert hat, dass die Abgasreinigung, wie sie den gesetzlich vorgeschriebenen Normen entspricht, nach 22 Minuten nach Motorstart deaktiviert wird. Das heißt, auf dem Abgasprüfstand, der nur 20 Minuten dauert, suggeriert das Fahrzeug die vorgeschriebenen Stickoxid-Grenzwerte einzuhalten. Im normalen Straßenverkehr übersteigen die Abgasemissionen jedoch die erlaubten Grenzwerte um ein Vielfaches und verpesten die Umwelt.

Der italienische Autobauer hat seinen beliebten Kastenwagen Ducato jahrelang mit Multijet-Motoren, die mit unzulässigen Abschalteinrichtungen versehen waren, ausgestattet. Noch dazu hat FCA den Fiat Ducato an unzählige Hersteller kostspieliger Freizeitfahrzeuge verkauft. Jeder zweite Freizeitfahrzeughersteller greift als Basis zum Aufbau von Reise- und Wohnmobilen hierzulande auf den Fiat Ducato zurück.

Auch das Unternehmen Bavaria Camp, das in den 1980er-Jahren seinen ersten Kastenwagen ausbaute, setzte unter anderem auf den Ducato. In Serie gingen die Bavaria Camp-Reisemobilmodelle erst 1999. Ab 2007 hat der Wohnmobilhersteller dann nur noch auf Kommission Kastenwagen ausgebaut, konnte dadurch seinen Kunden aber Sonderwünsche die Fahrzeugtechnik und den Ausbau betreffend erfüllen. Die Knaus Tabbert AG hat die Marke Bavaria Camp 2011 in ihr Markenportfolio eingegliedert.

Im Dieselskandal verstrickte Bavaria Camp-Wohnmobile auf Fiat Ducato-Basis

Bisherige Untersuchungen haben ergeben, dass möglicherweise sämtliche Reisemobile, die zwischen 2014 und 2019 auf Fiat Ducato-Basis gebaut und mit einem Multijet-Dieselmotor der Euronorm 5 oder 6 ausgestattet sind, unzulässige Abschalteinrichtungen enthalten können. Konkret stehen die folgenden Motoren unter Verdacht, mit illegaler Betrugssoftware versehen worden zu sein:

1,3 Liter Multijet / 1,3 Liter 16V Multijet

1,6 Liter / 1,6 Liter Multijet

2,0 Liter / 2,0 Liter Multijet

2,2 Liter Multijet II

2,3 Liter / 2,3 Liter Multijet / 2,3 Liter Multijet II

3,0 Liter

Zuletzt unterteilte Bavaria Camp seine Wohnmobile in zwei Baureihen: die einfacher ausgestattete Primeur-Baureihe mit vier Modellen und die gehobenere Superieur-Baureihe mit zwei Modellen. Die Grundlage beider Baureihen bildet der Kastenwagen Fiat Ducato.

Mit der Übernahme durch Knaus Tabbert versuchte man, durch eine vollständige Überarbeitung der Produktpalette mit mehr Standardisierung das Bavaria Camp-Angebot zu erweitern. Im Jahr 2015 schließlich schloss das Bavaria Camp-Werk im bayerischen Obermeitingen und der Verkauf von Bavaria Camp-Reisemobilen wurde eingestellt. Seitdem übernimmt Knaus Tabbert für Besitzer von Bavaria Camp-Reisemobilen die Abwicklung der Gewährleistungs- und Garantiefragen sowie auch die Ersatzteillieferung.

Da nach 2015 keine neuen Bavaria Camp-Reisemobile mehr hergestellt wurden, können Abgasmanipulationen lediglich bei den Baujahren 2014 und 2015 auftreten, insofern der im Ducato-Chassis verbaute Multijet-Motor die Abgasnorm Euro 5 oder Euro 6 aufweist. Diese Bavaria Camp-Reisemobilmodelle können im Wohnmobil-Dieselskandal von FCA verstrickt sein:

Bavaria Camp Primeur: Vancentro, Vaniano, Vanverto FB, Vanverto RB, Variego ED, Variego DD

Bavaria Camp Superieur: Vantouro ED, Vertigo

Reisemobilhalter können sich gegen den Betrug durch Fiat zur Wehr setzen

Einige Gerichte haben sich schon mit dem Wohnmobil-Dieselskandal auseinandergesetzt und dazu verbraucherfreundliche Urteile gefällt. So verurteilten etwa das Landgericht (LG) Koblenz und das LG Stade FCA wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung (§ 826 BGB) zu Schadensersatzzahlungen. Zudem hat der Bundesgerichtshof (BGH) 2020 bereits festgestellt, dass Dieselfahrzeugbesitzer im Rahmen des Abgasskandals grundsätzlich einen Anspruch auf Schadensersatz haben. Dies trifft auch auf Reisemobilhalter zu.

Wohnmobile, die mit Schummelsoftware zur Abgasmanipulation, ausgestattet sind, unterliegen einem starken Wertverlust und lassen sich nur für einen Bruchteil ihres eigentlichen Wertes wieder verkaufen. Doch Halter manipulierter Camper müssen das nicht einfach so hinnehmen, sondern können den Wertverlust ausgleichen, indem sie Schadensersatz geltend machen.

Es besteht nach erfolgreicher Schadensersatzklage gegenüber dem Hersteller die Möglichkeit, das Wohnmobil an FCA Italy zurückzugeben und im Gegenzug den Kaufpreis erstattet zu bekommen. Die Entschädigungssumme berechnet sich für die Reisemobilbesitzer aus dem Kaufpreis – inklusive der nachträglichen Einbauten – und den Verzugszinsen abzüglich einer Nutzungsentschädigung. Diese Nutzungsentschädigung fällt in der Regel geringer aus als der Wertverlust des Reisemobils.

Im Reisemobil-Abgasskandal besteht für betrogene Verbraucher, die ihr Wohnmobil behalten wollen, auch die Möglichkeit, einen kleinen Schadensersatz gegenüber FCA geltend zu machen. Der BGH hat im Juli 2021 eine Kaufpreisminderung für rechtens erklärt. Beim kleinen Schadensersatz kann der Wohnmobilhalter den Betrag von FCA zurückfordern, um den er den Camper zu teuer erworben hat. Häufig liegt die Kaufpreisminderung in einem Bereich von 20 bis 25 Prozent. Eine Nutzungsentschädigung wird beim kleinen Schadensersatz indes nicht angerechnet.

Betroffene Wohnmobilhalter sollten im FCA-Dieselskandal aktiv werden

Besitzer von Bavaria Camp-Reisemobilen mit Schummelsoftware sollten sich anwaltlich beraten lassen, denn durch die Manipulation der Abgaswerte entstehen ihnen enorme Einbußen. Es drohen neben dem Wertverlust auch Fahrverbote und der Verlust der Straßenzulassung. Und selbst, wenn FCA mittels Software-Updates die unzulässigen Abschalteinrichtungen zu beseitigen versucht, kann dies mit negativen Auswirkungen auf den Camper einhergehen. In der Vergangenheit berichteten Verbraucher nach solchen Updates der Motorsteuerung unter anderem von einer geringeren Motorleistung oder einem höheren Kraftstoffverbrauch.

Wollen Betroffene FCA Italy auf Rückabwicklung verklagen, sollten sie die Verjährungsfrist von drei Jahren im Auge behalten. Dabei kommt es darauf an, wann man Kenntnis darüber erlangte, dass das eigene Wohnmobil vom Abgasskandal betroffen ist. Bavaria Camp-Wohnmobilbesitzer sollten nicht zu lange zögern und sich anwaltlich beraten zu lassen. In einer kostenlosen Erstberatung bei der Kanzlei VON RUEDEN kann einer unserer erfahrenen Anwälte einschätzen, wie Ihre Chancen auf Schadensersatz stehen. Unsere Rechtsanwaltskanzlei hat sich auf den Abgasskandal spezialisiert und schon mehr als 14.000 Mandanten gegen die Autobauer vertreten. Rufen Sie uns gerne unter der 030 – 500 290 770 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@rueden.de.