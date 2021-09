Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen hält ein Tempolimit von 30 km/h in Wohngebieten und Tempo 50 auf innerstädtischen Durchgangsstraßen für sinnvoll. "Wir sind mit unserer Strategie auf jedes Szenario vorbereitet", sagte VW-Markenchef Ralf Brandstätter dem "Tagesspiegel".Er halte diesen Vorschlag für einen "guten Kompromiss", fügte er mit Blick auf entsprechende Forderungen von SPD und Grünen hinzu. Da, wo Menschen lebten, müsse langsamer gefahren werden. Ansonsten sollte der Stadtverkehr flüssig organisiert werden. Dafür sei ein "intelligentes Verkehrsmanagement, welches über Temporegulierung hinausgeht" erforderlich, sagte Brandstätter der Zeitung.Auch ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen schreckt VW nicht: "Die Debatte hat eher Symbolcharakter, denn sie hat sich mit der weiteren Verbreitung der Elektromobilität überholt." So fahre man mit einem E-Auto ohnehin langsamer, weil die Fahrzeuge bei höheren Geschwindigkeiten schneller an Reichweite verlören. "Und selbst wenn man 150 oder 180 fährt, stößt das E-Auto ja kein CO2 mehr aus", sagte der VW-Markenchef.