- Deutliche Erholung im Powertrain-Segment erreicht

- Ultraschall-Sondermaschinen noch hinter Erwartungen

- Prognosen und Kursziel bestätigt



Die ersten sechs Monate 2021 waren bei der MS Industrie AG von deutlichen Erholungsanzeichen geprägt. Dies gilt insbesondere für das Powertrain- Segment, in dem die Gesellschaft, als Zulieferer kompletter Automotive- Systeme für schwere Motoren im Nutzfahrzeugbereich, von einem marktgetriebenen Nachfrageanstieg profitierte. Auf Basis des Zulassungsanstiegs schwerer LKW in Europa, der sich im ersten Halbjahr 2021 auf 40 % belaufen hatte, kletterten die Umsätze im Power-train-Segment um 18,9 % auf 60,68 Mio. EUR (VJ: 51,04 Mio. EUR) deutlich an. Bereinigt um die Umsätze der zum 31.12.2020 veräußerten Tochtergesellschaft Elektromotorenwerk Grünhain lag der Umsatzanstieg im PTG-Segment sogar bei 46,3 %.



Dem steht im Ultraschall-Segment mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 4,7 % auf 23,20 Mio. EUR (VJ: 22,16 Mio. EUR) eine deutlich niedrigere Dynamik gegenüber. Während im Bereich Serienmaschinen erwartungsgemäß eine Umsatzsteigerung erreicht wurde, liegen die Umsätze im Bereich Sondermaschinenbau noch hinter den Erwartungen zurück. Nach Unternehmensangaben sind die fehlenden Aufträge und die entsprechende niedrige Kapazitätsauslastung in diesem Bereich darauf zurückzuführen, dass aktuell weniger Face-Lifts oder Updates bei traditionellen Verbrennermodellen erfolgen. Zum Ende der Berichtsperiode hin konnte in diesem Bereich aber wieder eine Erholungstendenz bemerkt werden.

Auf der insgesamt höheren Umsatzbasis verbesserten sich das EBITDA und das EBIT jeweils deutlich. Während das EBITDA auf 6,04 Mio. EUR (VJ: -2,79 Mio. EUR) zugelegt hat, lag das EBIT mit -1,04 Mio. EUR (VJ: -9,41 Mio. EUR) noch unterhalb des Break-Even. Ein Teil der Ergebnisverbesserung ist auch auf umgesetzte Einsparmaß-nahmen zurückzuführen. So reduzierte sich etwa der Personalaufwand deutlich auf 25,27 Mio. EUR (VJ: 29,15 Mio. EUR). Dies ist insbesondere auf die Schließung des Standortes Zittau sowie auf den EMGR-Verkauf zurückzuführen, wodurch die Mitarbeiteranzahl auf 721 (VJ: 1.016 Mitarbeiter) deutlich gefallen ist. In Summe sollen die umgesetzten Kosteneinsparmaßnahmen den Break-Even-Umsatz um 20 % reduziert haben.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 2,90 Euro