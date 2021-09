Nel ASA: Was ist denn jetzt los?

Für Nel ASA-Aktionäre ist heute Saure-Gurken-Zeit angesagt. Schließlich schwächelt der Kurs und geht rund vier Prozent in die Knie. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nel ASA, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate

Der heutige Verlust tut weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. Für neue Kaufsignale fehlen nämlich nach wie vor nur zwei, drei feste Sitzungen. So reicht ein Plus von nur rund rund zehn bis zum 4-Wochen-Hoch. Bisher liegt dieser Bestwert bei 1,49 EUR. Jetzt geht es also um die Wurst.

Börsianer, die von Nel ASA überzeugt sind, freuen sich vermutlich und können den Einbruch zum Nachkauf nutzen. Wer weiß, wann es das nächste Mal solch einen Rabatt gibt. Für Nel ASA-Skeptiker dürfte die aktuelle Bewegung dagegen keine Überraschung sein.

Fazit: Wie es bei Nel ASA weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.