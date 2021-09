DGAP-Media / 09.09.2021 / 11:38

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 4 geschlossene Investment GmbH & Co. KG" hat erfolgreich ihre Fondsimmobilie „Alte Spinnerei" in Bayreuth an einen institutionellen Investor veräußert. Nach Übergang der Immobilie an den neuen Eigentümer und nach Ablauf der Verkäufergarantien werden die Anleger des HTB „SHP 4" nach einer Laufzeit von knapp über 6 Jahren insgesamt Auszahlungen von circa 200 Prozent bzw. einen durchschnittlichen Vermögenszuwachs von über 15 Prozent p. a. vor Steuern erzielt haben. Der Übergang von Nutzen und Lasten erfolgte im September 2021.



"Alte Spinnerei" in Bayreuth (Bildmaterial: HTB, iStock)

"Alte Spinnerei" in Bayreuth (Bildmaterial: HTB, iStock) Dr. Peter Lesniczak, Geschäftsführer der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, kommentiert das Ergebnis so: „Wir haben im Pandemiejahr 2020 als Assetmanager unsere Hausaufgaben gemacht und konnten erfolgreich wichtige Mietverträge im Objekt „Alte Spinnerei" verlängern. Wir sind sehr erfreut, dass unsere Anleger nun die Früchte dieser Arbeit in Form eines attraktiven Veräußerungserlöses ernten können."



Nach der erfolgreichen Auflösung des HTB-Fonds „SHP 1" im Jahr 2019 mit einem Gesamtrückfluss i. H. v. ca. 197 Prozent, wird nun auch der zweite Fonds dieser Reihe mit einer Vorsteuerrendite von deutlich über 10 Prozent p. a. für die Anleger der HTB abgeschlossen. Aktuell prüft die HTB weitere Projekte und beabsichtigt, noch im Jahr 2021 die Auflage eines neuen Erstmarktimmobilienfonds zusätzlich zum bereits im Vertrieb befindlichen Zweimarktimmobilienfonds.



Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH wurde bei dieser Transaktion rechtlich von Noerr, Frankfurt, beraten.



Über die HTB Gruppe

Die Bremer HTB Gruppe ist ein auf Sachwertinvestments, das Assetmanagement sowie auf Service-KVG-Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen. Im Jahr 1987 als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTB Hanseatische Treuhand und Beratungsgesellschaft mbH gegründet, verfügt die HTB über hervorragende Marktkenntnisse, exzellente Marktzugänge und professionelle Netzwerke. Die über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen haben der HTB den Aufbau einer der umfangreichsten Datenbanken zur Bewertung von Sachwerten ermöglicht. Erfolgversprechende Investitionsentscheidungen können daher anhand digital gestützter Prognosen getroffen werden.



Auf dieser Basis hat sich die HTB Gruppe seit 2002 zum Pionier und einem der Marktführer für Zweitmarktfonds entwickelt. Bis heute hat die HTB Gruppe über 20 Fonds mit einem Volumen von mehr als 350 Mio. Euro für Investoren platziert. Die Leistungen der HTB Gruppe sind nicht auf Publikumsfonds für Privatanleger beschränkt. Sie emittiert auch Spezialfonds für semiprofessionelle Investoren und deren individuelle Bedürfnisse. Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH verwaltet neben den HTB Fonds auch Fondslösungen professioneller Investoren, Family Offices oder Immobilienunternehmen als Service-KVG. Zusätzlich bietet die HTB Gruppe Propertymanagement- und Treuhandlösungen an.



Bremen, 9. September 2021

Pressekontakt



Dr. Peter Lesniczak

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

An der Reeperbahn 4 A

D-28217 Bremen

+49 (0) 421 7928390

presse@htb-fondshaus.de

http://www.htb-fondshaus.de Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft der „hat erfolgreich ihre Fondsimmobilie „Alte Spinnerei" in Bayreuth an einen institutionellen Investor veräußert. Nach Übergang der Immobilie an den neuen Eigentümer und nach Ablauf der Verkäufergarantien werden die Anleger des HTB „SHP 4" nach einer Laufzeit von knapp über 6 Jahren insgesamt Auszahlungen von circa 200 Prozent bzw. einen durchschnittlichen Vermögenszuwachs von über 15 Prozent p. a. vor Steuern erzielt haben. Der Übergang von Nutzen und Lasten erfolgte im September 2021.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Schlagwort(e): Immobilien



09.09.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de