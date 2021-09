Hirschberg, Deutschland (ots) - GOLDBECK SOLAR stellt anlässlich seines

20-jährigen Bestehens eine Innovation vor, die den Bau von Solaranlagen

verändern wird. Mit dem innovativen Produkt MarcS (Modular Arc System), das mit

dem Intersolar Award 2021 ausgezeichnet wurde, werden Solaranlagen in Form von

Solarbögen installiert. Die für die Solarenergiegewinnung zur Verfügung stehende

Fläche wird so überbaut, dass der Raum darunter nutzbar bleibt und, dass bei

einer Maximierung der Solarenergieproduktion. MarcS ermöglicht eine effektivere

Landnutzung, eine erhöhte Wirtschaftlichkeit und eine effizientere

Ressourcenverwendung.



Enorme Mehrwerte für die Landwirtschaft





Die Inspiration für diese Konstruktion entstammt nicht nur 20 Jahren Erfahrungim Bau von Solaranlagen, sie speist sich auch aus den Wünschen und Vorstellungender Landwirte, die den Produktentwicklungsprozess mit uns gestaltet haben. MarcSrepräsentiert für die Landwirte eine Möglichkeit, durch die doppelte Nutzungihres Landes mehr Einkommen aus ihren Ernten zu erzielen. "MarcS ist eine echteInnovation, welche die Herausforderungen in der Landwirtschaft berücksichtigtund passende Lösungen dafür bietet", erklärt Joachim Goldbeck, Geschäftsführervon GOLDBECK SOLAR.Die Form des Bogens ist statisch sehr solide und in der Architektur weitverbreitet sowie in majestätischen Formationen der Natur häufig zu finden. DieBögen können auf den Seitenschienen gleiten. Ihre Position ist flexibelanpassbar. Landflächen können auf diese Weise nach Belieben freigegeben oder vonder Sonneneinstrahlung geschützt werden. Diese Eigenschaft ist besonders für diealternative Nutzung von Landflächen interessant und es ergeben sich noch mehrVorteile für Landwirte. Zum einen schützen die Module Tiere und Pflanzen vorextremen Wetterbedingungen wie Hagel, Trockenheit oder übermäßigem Sonnenlicht.Zum anderen lassen sich Temperatur, Feuchtigkeit und Licht besser steuern unddamit die Qualität von Zucht und Ernte optimieren.Darüber hinaus sind sehr interessante Erweiterungen für die Nutzung der Flächeunter den Modulen geplant. Beispielsweise ist vertikales Farming mitzusätzlichem Licht ebenso denkbar wie das Abschließen der Seitenbereiche fürzusätzliche Lagerflächen. All dies und noch viel mehr wird derzeit auf der Basiseines Robot-Farming-Konzepts entwickelt.Automatisierte MontageDas neue Produkt beinhaltet je nach Wunsch ein automatisches oderhalbautomatisches Montagekonzept, welches Schnelligkeit und Genauigkeitmiteinherbringt. "Wir treten in eine neue Generation der Installation vonSolarkraftwerken ein. Der Bau von MarcS ist viel einfacher und schneller", sagtJoachim Goldbeck, Geschäftsführer von GOLDBECK SOLAR.Verfügbar in den Niederlanden und später in anderen LändernMarcS wird zuerst in den niederländischen Markt angeboten. Dort soll MarcS balderstmalig bei der Realisierung einer Solaranlage eines unserer Stammkunden zumEinsatz kommen. Eine installierte Leistung von 45 MWp ist das Ziel dieserAnlage. Danach folgen weitere Märkte.Wenn Sie mehr über MarcS erfahren möchten, besuchen Sie unsere Websitehttp://www.goldbecksolar.com/marcs oder treffen Sie uns live auf der SolarSolutions Messe (Halle A2.1) vom 28. bis 30. September auf der ExpoHaarlemmermeer in Amsterdam.Pressekontakt:Lena SchäferMarketing--GOLDBECK SOLAR GmbHGoldbeckstraße 769493 Hirschberg--T + 49 6201 7103 570M + 49 160 9874 3853--http://www.goldbecksolar.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/158167/5015528OTS: GOLDBECK SOLAR