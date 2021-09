UniDevice erhöht Ergebnisprognose für 2021

Bei UniDevice laufen die Geschäfte besser als erwartet, weshalb das Unternehmen am Donnerstag in einer knappen Mitteilung die Gewinnprognose für 2021 anhebt. Erwartete man bisher einen Überschuss von 3,84 Millionen Euro, so wird nun ein Gewinn von mehr als 4 Millionen Euro prognostiziert.Hintergrund sei, „dass der Periodenüberschuss in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres höher ausfiel als prognostiziert“, so ...