Bonn (ots) - Nicht einmal jede zweite Führungskraft in Deutschland kennt die

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Gleichwohl sehen drei Viertel der

Führungskräfte eine Mitverantwortung der deutschen Wirtschaft bei der Umsetzung

der Sustainable Development Goals (SDGs), die im Herbst 2015 von den

UN-Mitgliedstaaten verabschiedet wurden und bis 2030 erreicht werden sollen. Bei

der Frage, ob Führungskräfte in deutschen Unternehmen zu politischen und

gesellschaftlichen Themen öffentlich Stellung beziehen sollten, zeigt die

diesjährige Führungskräftebefragung der Wertekommission - Initiative Werte

Bewusste Führung e.V., dass es hierzu eine geteilte Meinung gibt: Während jene,

die dies befürworten, sich davon positive Auswirkungen vor allem auf das eigene

Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versprechen, fürchten

andere negative Reaktionen in den Medien und insbesondere in den sozialen

Netzwerken.



Unbekannte UN-Nachhaltigkeitsziele







Manager gaben an, die SDGs zu kennen. Selbst im Top-Management lag dieser Anteil

nur bei 47 Prozent. "Sechs Jahre nach der Festlegung auf diese Ziele und neun

Jahre vor deren geplanter Erreichung ist dies ein kritischer Befund", sagt Sven

H. Korndörffer, Vorsitzender des Vorstands der Wertekommission. Allerdings könne

dieser Befund nicht als Zeichen von Ignoranz gegenüber den Inhalten dieser Ziele

verstanden werden: "Nachdem die SDGs den Führungskräften erläutert wurden,

bekannte sich die übergroße Mehrheit der Befragten dazu, Beiträge zu deren

Erreichung leisten zu können. Dies zeigt, dass bei der Einbindung der deutschen

Wirtschaft hinsichtlich der Umsetzung der Ziele noch erhebliches, bislang

ungenutztes Potenzial besteht."



Gespaltene Haltung zur politischen Positionierung



Zu der Frage, ob sich Führungskräfte in deutschen Unternehmen zu politischen und

gesellschaftlichen Themen öffentlich äußern sollten, haben die Befragten eine

gespaltene Haltung: 56 Prozent befürworten eine politische Positionierung, 44

Prozent sind dagegen. Unter den Befürwortern sind vor allem Top-Managerinnen und

-Manager, während Führungskräfte, die zum mittleren und unteren Management

zählen, sich eher gegen eine politische Positionierung aussprechen.



Öffentlich Stellung zu beziehen, halten die Führungskräfte vor allem zu den

Themen rund um Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus (46 Prozent) für

wichtig. Mit deutlichem Abstand folgen die Themen Nachhaltigkeit,

Digitalisierung, Bildung und Gleichberechtigung, zu denen mehr als jede vierte

Führungskraft öffentlich Position beziehen würde. Befragt nach den Konsequenzen Seite 2 ► Seite 1 von 3



