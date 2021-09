Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten in den Stadt- und

Landkreisen aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland

von immowelt zeigt:



- In 99 von 115 untersuchten Stadt- und Landkreisen steigen die Mieten innerhalb

eines Jahres

- Rhein-Main-Gebiet: Preise in Frankfurt (0 Prozent) und Mainz (+1 Prozent)

stabilisieren sich auf hohem Niveau

- Unterschiedliche Großstadtentwicklungen in NRW: Stabile Preise in Düsseldorf

(+1 Prozent) und Dortmund (+3 Prozent), aber Anstiege in Münster (+10 Prozent)

und Köln (+8 Prozent)

- Größte Anstiege in ländlichen Regionen: Mayen-Koblenz und Hersfeld-Rotenburg

(+15 Prozent), Bernkastel-Wittlich und Landkreis Kaiserslautern (+12 Prozent)







stabilisiert sich das Preisniveau, in anderen steigt es unvermindert weiter.

Während es in einigen ländlichen Regionen oftmals zu deutlichen Anstiegen -

teilweise um bis zu 15 Prozent - kommt, gibt es noch Gebiete, wo Mietwohnungen

günstig bleiben. Zu diesem Ergebnis kommt ein Jahresvergleich von immowelt, für

den die Angebotsmieten von Wohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) in den Stadt- und

Landkreisen aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland

untersucht wurden. Trotz der Corona-Krise sind die Mieten im 1. Halbjahr 2021 in

99 von 115 untersuchten Stadt- und Landkreisen im Vergleich zum Vorjahr

gestiegen. Den größten Zuwachs von 15 Prozent verzeichnen dabei die Landkreise

Mayen-Koblenz (7,50 Euro) und Hersfeld-Rotenburg (7,00 Euro). In vielen

Stadtkreisen stabilisieren sich die Angebotsmieten indes auf hohem Niveau.



Hohe Mietpreise im Rhein-Main-Gebiet



Die höchsten Angebotsmieten der Untersuchung werden in den Großstädten Frankfurt

am Main und Mainz verlangt - dafür blieb das Niveau dort zuletzt aber konstant.

In Mainz steigen die Angebotsmieten um 1 Prozent auf im Median 12,10 Euro pro

Quadratmeter. Ohne eine Preisveränderung bleibt Frankfurt auf Platz 1 der

teuersten Mieten im Westen mit 14,50 Euro. Auch die umliegenden Regionen, im

Süden von Hessen und im Norden der baden-württembergischen Grenze weisen hohe

Angebotsmieten auf. Weil immer mehr Menschen ins Rhein-Main-Gebiet drängen,

besteht dort eine große Nachfrage nach Wohnraum. Das treibt die Mieten nach

oben. So sind Darmstadt (11,90 Euro) und Offenbach (11,40 Euro) mit einem

Zuwachs von jeweils 6 Prozent im Miet-Vergleich auf Platz 4 und 5 der teuersten

Kreise. Danach folgen die Landkreise Main-Taunus-Kreis (11,40 Euro) und Seite 2 ► Seite 1 von 2



