Frankfurt am Main (ots) -



- Corona-Krise legt Chancen und Defizite offen

- Mehrheit der Schulträger hat bereits in Endgeräte, W-Lan und

Präsentationstechnik investiert

- Hemmnisse für schnellere Digitalisierung sind v.a. Finanzierungsprobleme und

fehlendes Fachpersonal



Die Corona-Krise hat die Chancen, aber auch die Defizite bei der Digitalisierung

der Schulen offengelegt. Und selbst wenn der größte und akute Druck mit

Abklingen der Pandemie nachlassen dürfte, wird die Digitalisierung der Schulen

die kommunalen Schulträger auch in Zukunft finanziell wie personell fordern. Wie

eine aktuelle Studie von KfW Research auf Basis des KfW-Kommunalpanels zeigt,

sehen sieben von zehn Städten, Gemeinden und Kreisen einen großen Bedarf an

Investitionen in Digitalisierungsmaßnahmen in Schulgebäuden. Nur 4 % der

Kommunen gehen dabei davon aus, dass diese Investitionsbedarfe einmaliger Natur

sind und in Zukunft wieder abnehmen werden, 96 % erwarten hingegen einen

dauerhaften Bedarf. Zudem stimmen 93 % der Aussage zu, dass die Ausgaben in

Zukunft sogar steigen werden.







Maßnahmen an den Schulgebäuden (ebenfalls 72 %) den Bereich im Schulsektor aus,

in dem die Kommunen die höchsten Investitionsbedarfe sehen.



Eine ganze Reihe an Digitalisierungsmaßnahmen haben die Schulträger zu Beginn

des neuen Schuljahrs 2021/22 bereits gestartet oder umgesetzt: Ganz vorn liegt

dabei die Beschaffung von Endgeräten wie z.B. Tabletts und Notebooks (78 %),

gefolgt von der Installation von W-Lan (73 %) und der Anschaffung von

Präsentationstechnik wie Beamer, White- oder Smartboards (67 %). Der größte

Handlungsbedarf besteht aktuell bei Lernplattformen und Cloudlösungen, um den

digitalen Unterricht zu erleichtern. Hier sind bisher 46 % der Kommunen aktiv

geworden. Weitere Maßnahmen geplant haben zudem 38 % und knapp 17 % sehen zwar

Bedarf, haben jedoch noch nicht mit der Planung begonnen.



Die Finanzierung der digitalen Maßnahmen im Schulsektor wird die Kommunen nicht

nur angesichts der Einnahmeausfälle aufgrund der Corona-Krise fordern. Immerhin

jede dritte Kommune (34 %) geht davon aus, dass Haushalts-Prioritäten zugunsten

der Schuldigitalisierung geändert werden müssen. Aus Sicht der vom Deutschen

Institut für Urbanistik im Auftrag von KfW Research befragten Kämmereien dürfte

dies vor allem zulasten anderer Infrastrukturbereiche (34 %) sowie freiwilliger

Aufgaben wie Kultur- und Sportangebote (32 %) gehen. Angesichts dieser

finanziellen Zwickmühle verwundert es kaum, dass neun von zehn Kommunen die

Ansicht vertreten, dass die Investitionsbedarfe für die Digitalisierung nur über



