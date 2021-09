Gerade an der Börse können Fehlentscheidungen kostspielige Folgen haben. Einige lassen sich jedoch von vornherein vermeiden. Finanzbloggerin Jenny Dressel lädt Sie daher ein, aus ihren Fehltritten zu lernen.

Auf der Jagd nach einer ordentlichen Rendite können sich schnell Fehler einschleichen. Vor allem Angst, Nervosität und Gier sind beim Handel mit Wertpapieren schlechte Begleiter. So rennt beispielsweise ein Anleger einem Hype hinterher. Dabei pflegte schon Finanzlegende André Kostolany zu sagen: "Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie nachlaufen." Ein anderer wiederum setzt alles auf eine Karte. Wie schnell das schief gehen kann, hat uns spätestens der Finanzskandal um Wirecard aufgezeigt.

Welche Fehler Jenny Dressel, Gründerin des Finanzblogs "Aktien für Frauen", in drei Jahren Börse begangen und was sie aus einem Crash gelernt hat, verrät sie Ihnen am Dienstagabend, den 14. September, um 19 Uhr in einem kostenlosen Web-Tutorial. Melden Sie sich am besten gleich an und lernen Sie von ihr, welche Kennzahlen und Informationen bei Anlageentscheidungen hilfreich sein können und wie sie persönlich mit Verlusten, Stopp-Loss-Limits oder dem sogenannten Ankereffekt umgeht.

