Mobilität im Juli und August 2021 über dem Vorkrisenniveau / Erstmals seit Pandemie-Beginn wieder mehr Bewegungen über längere Distanzen

WIESBADEN (ots) - Im Juli und August 2021 waren die Menschen in Deutschland mehr

unterwegs als vor der Corona-Pandemie. Die Mobilität lag durchschnittlich 4 %

über dem Niveau der entsprechenden Vorkrisenmonate des Jahres 2019. Bei

Bewegungen über längere Distanzen war in den Sommermonaten eine Trendwende zu

beobachten: Erstmals seit Beginn der Pandemie wurden wieder mehr Distanzen von

30 Kilometern und mehr als in den Referenzmonaten des Jahres 2019 (+1 %)

zurückgelegt. Dies geht aus einer Sonderauswertung experimenteller Daten hervor,

mit denen das Statistische Bundesamt (Destatis) aktuelle Mobilitätsveränderungen

in der Corona-Pandemie abbildet.



Seit Pandemie-Beginn war die Mobilität stets auf längeren Distanzen am stärksten

zurückgegangen. Besonders deutlich waren die Unterschiede im Frühjahr 2020: Im

April 2020 fanden nur noch knapp halb so viele (-53 %) Bewegungen von 30 und

mehr Kilometern statt wie im April 2019, während der Rückgang bei Bewegungen von

5 bis unter 30 Kilometern ein Drittel (-33 %) und bei kürzeren Distanzen unter 5

Kilometern nur ein Siebtel (-14 %) betrug. Diese Unterschiede setzten sich im

weiteren Jahresverlauf fort und blieben auch bei einem insgesamt höheren

Mobilitätsniveau im Sommer 2020 bestehen.







Distanzen



Ab dem Frühjahr 2021 fanden dann - im Vergleich zu den kurzen Distanzen - wieder

mehr Bewegungen zwischen 5 und 30 Kilometern statt, sodass der

Mobilitätsrückgang gegenüber 2019 in dieser Kategorie im März 2021 mit -3 %

erstmals geringer ausfiel als bei den Bewegungen unter 5 Kilometern (-5 %). Im

Juli und August 2021 waren dann auch längere Distanzen von 30 Kilometern und

mehr wieder häufiger und überstiegen das Vorkrisenniveau im August sogar leicht

(+1 %). Noch deutlicher als Bewegungen von 30 und mehr Kilometern nahm die Zahl

der Bewegungen mit einer Distanz von 5 bis unter 30 Kilometern zu (+10 %

gegenüber 2019). Kürzere Distanzen von unter 5 Kilometern, die im bisherigen

Krisenverlauf am wenigsten von Mobilitätsrückgängen betroffen waren, lagen

dagegen unter dem Vorkrisenniveau (-3 %).



Damit lag die Mobilität im Sommer 2021 insgesamt auf ähnlichem Niveau wie im

Sommer 2020, allerdings mit einer gegenläufigen Dynamik bei den Distanzen: Im

August 2020 war die Mobilität über längere Distanzen (30 Kilometer und mehr)

noch 5 % geringer als 2019, lediglich Bewegungen zwischen 5 und 30 Kilometern

(+4 %) sowie unter 5 Kilometern (+8 %) hatten über dem Vorkrisenniveau gelegen.



Bewegungen über Distanzen von über 30 Kilometern an Wochenenden am häufigsten



