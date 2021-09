Berlin (ots) - Saftig in der Konsistenz, authentisch im Geschmack: Mit dem

Veganz Tunno (https://veganz.de/produkt/veganz-tunno/) lanciert Deutschlands

innovativste Food Marke 2021 eine geschmackvolle und rein pflanzliche

Alternative zu herkömmlichem Thunfisch. Damit bereichert das Unternehmen den

Markt veganer Fischalternativen nach dem Räucherlaxs

(https://veganz.de/produkt/veganz-raeucherlaxs/) um ein weiteres innovatives und

klimafreundliches Premiumprodukt.



Schmeckt wie Thunfisch, ist aber keiner





Mit dem Tunno bringt das konzernunabhängige Berliner Unternehmen Veganz einenleckeren, rein pflanzlichen Fang in den Handel. Die hochwertige Rezeptur aufBasis von Erbsenprotein macht diese Thunfisch-Alternative zu einerhervorragenden Proteinquelle - ganz ohne Tierleid. Seinen authentischenGeschmack verdankt der Tunno der Zutat Knotentang - einer in europäischenGewässern heimischen Algenart - der für das nötige Meeresaroma sorgt.Gut für dich, besser für die MeereAuch in Sachen Nachhaltigkeit ist der Tunno ein wahrer Leckerbissen: Mit 364Gramm CO2-Emission pro 100 Gramm hat die Thunfisch-Alternative eindeutig dieFlosse vorn in puncto Klima- und Umweltschutz. Zum Vergleich: 100 Grammherkömmlicher Thunfisch verursachen ganze 434 Gramm CO2-Emission. Pro Portionlassen sich also spielerisch 70 Gramm CO2 einsparen.Darüber hinaus kommt der Tunno gänzlich ohne Massentierzucht in Aquakulturen undÜberfischung aus, denn beides gefährdet die Biodiversität in unseren Ozeanen.Laut britischem FoodNavigator (https://www.foodnavigator.com/Article/2021/03/18/Yellowfin-tuna-heading-for-collapse-by-2026-A-20-reduction-in-catch-would-turn-the-tide) wird der Gelbflossenthunfisch binnen fünf Jahren ausgestorben sein.Kommerzielle Fischzucht in Aquakulturen verursacht enormes Tierleid durch zubeengte Haltung. Das begünstigt die rasche Ausbreitung von Krankheitserregernunter Fischen, die auch freilebende Tiere befallen und die Artenvielfalt inunseren Meeren zusätzlich dezimieren. Indem der Veganz Tunno komplett auftierische Zutaten verzichtet, trägt er aktiv zur Erhaltung der Artenvielfalt undzum Schutz der Tierwelt in unseren Meeren bei.Ebenfalls mit an Bord: der Veganz Nachhaltigkeits-ScoreDer Tunno ist nicht nur lecker, er ist auch gut für unser Klima. Wie gut, zeigtVeganz ganz transparent bereits auf der Verpackung mit dem Nachhaltigkeits-ScoreEaternity (https://veganz.de/blog/alle-fakten-auf-den-tisch-die-oekobilanz-unserer-produkte/) . Anhand von vier Kategorien ist so für die Kund:innen direktsichtbar, wie es um die Ökobilanz des Produktes steht.