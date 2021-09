München (ots) - Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft: Die österreichische

Merkur Versicherung investiert in den konsequent klimafreundlichen

Sachwerte-Fonds der Pangaea Life - die Nachhaltigkeitsmarke der

Versicherungsgruppe die Bayerische. Darüber hinaus wollen die

Traditionsversicherer Synergien nutzen, Know-how-Transfer vermehren und

gemeinsam Talente fördern.



"Mit der Merkur Versicherung haben wir einen Partner in Österreich gefunden, der

kaum besser zu unserer eigenen DNA passen könnte", sagt Dr. Herbert

Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische.

Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen ergänzt: "Uns verbindet die

ganzheitliche Vision, den Schadenfall für unsere Kunden am besten gar nicht erst

eintreten zu lassen. Bedingung dafür ist auch ein gesunder Planet. Umso mehr

freut es uns, dass die Grazer Kollegen mit ihrem Investment in den Pangaea Life

Fonds gemeinsam mit uns und unseren Kunden für effektiven Klimaschutz

einstehen."







aufgesetzten Sachwerte-Fonds im Bereich der erneuerbaren Energien, setzt die

Merkur Versicherung ein klares Zeichen für die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit in

ihrer Kapitalanlage. Auf dem deutschen Versicherungsmarkt zählt Pangaea Life zu

den Pionieren für nachhaltige Versicherungslösungen. Der Fonds investiert

ausschließlich in konkrete Sachwert-Anlagen aus dem Sektor der erneuerbaren

Energien und ermöglicht es somit Kunden, Rendite und messbaren Klimaschutz durch

nachhaltige Direktinvestments zu vereinen.



"Wir verbinden mit diesem Schritt das Beste aus zwei Welten. Die Zusammenarbeit

vereint die Expertise der Bayerischen im Bereich der

unserem Know-how in der Krankenversicherung, angetrieben von einer

ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie, die uns beide auszeichnet. Wir freuen

uns auf einen Länderdialog mit einem Partner, der uns auf vielen Ebenen

bereichert.", ergänzt Ingo Hofmann, Vorstandsvorsitzender der Merkur

Versicherung.



Von der grenzübergreifenden Zusammenarbeit versprechen sich die beiden

Unternehmen Synergien zu den wichtigsten Zukunftsthemen der

Versicherungsbranche. Die Merkur Versicherung und die Bayerische eint eine

ehrgeizige Nachhaltigkeitsstrategie, die sie in Zukunft durch den gegenseitigen

Austausch und die Expertise der Pangaea Life weiter schärfen möchten. Der

älteste Versicherer Österreichs und der Münchner Traditionsversicherer planen

durch ein Mitarbeiteraustauschprogramm außerdem eine gemeinsame Talentförderung,

um über Ländergrenzen hinweg gegenseitig voneinander zu lernen.



