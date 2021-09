Cevdet Caner erlangt wegweisenden Erfolg für den Finanzmarkt Österreich Europäischer Gerichtshof: Österreichische Übernahmekommission nicht unabhängig und nicht europarechtskonform

Europäischer Gerichtshof: Österreichische Übernahmekommission nicht unabhängig und nicht europarechtskonform

Struktur und Verfahren der österreichischen Übernahmekommission verstoßen gegen europäisches Recht

Österreichische Übernahmekommission agiert europarechtswidrig als "Ermittler", "Ankläger" und "Richter" in einer Institution

Republik Österreich ist aufgefordert, ihr Übernahmegesetz zügig und umfassend zu novellieren

Die gegen Caner durch die Übernahmekommission erlassenen Bescheide entfalten damit keine Bindungswirkung und sind neben den verhängten Verwaltungsstrafen gegenstandslos

Dritter gerichtlicher Erfolg rehabilitiert Cevdet Caner vollständig

Berlin, 09. September 2021 - Der auf Immobilien- und Finanzmärkte fokussierte Investor Cevdet Caner hat mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ("EuGH") vom heutigen 09. September 2021 einen wegweisen Erfolg erlangt. Der EuGH erklärt die österreichische Übernahmekommission ("ÜbK") in ihrer derzeitigen Struktur sowie das gegen ihre Entscheidungen bestehende Rechtsmittelverfahren für europarechtswidrig. Caner sieht sich damit als Beschwerdeführer des Verfahrens in seiner Rechtsauffassung in vollem Umfang bestätigt und appelliert an den österreichischen Gesetzgeber, im Interesse des Wirtschaftsstandortes und Finanzmarktes Österreich eine zügige Novellierung des österreichischen Übernahmegesetzes zu vollziehen.

Cevdet Caner: "Nachdem dieser Fall alle Instanzen durchlaufen hat, begrüße ich diese Entscheidung des obersten rechtsprechenden Organs der Europäischen Union. Diese Entscheidung ist nicht allein für mich als Beschwerdeführer ein bedeutender Erfolg, sondern vor allem und entscheidend für den Wirtschaftsstandort und Finanzplatz Österreich, der für Investoren aus dem In- und Ausland ein durch Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit, Transparenz und Berechenbarkeit geprägtes Investitionsklima sicherstellen muss. Der österreichische Gesetzgeber muss nun dem Weckruf des EuGH folgen und zügig und entschieden eine umfassende Novellierung des österreichischen Übernahmerechts umsetzen, um damit für alle Marktteilnehmer gleiche, faire und rechtlich verlässliche Rahmenbedingungen in Österreich zu gewährleisten."